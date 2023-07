Sveits seiret mot Filippinene – vanskeligere for Norge

(Filippinene - Sveits 0 - 2 (0 - 1)) Et straffemål i første omgang og et klabb-og-babb-mål i andre sikret tre poeng for Sveits i kampen mot Filippinene. Det gjør Norges vei til VM-sluttspillet vanskeligere.