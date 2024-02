Siddisen kunne ikke hindre tap i nabooppgjøret. Dette var det tredje strake nederlaget for klubben med tre nordmenn, men Sassuolo har fortsatt fem klubber bak seg i Serie A.

Landslagsspilleren traff perfekt på et tungt skudd etter et snaut kvarter. Han dempet et håpløst utspill fra hjemmelagets keeper Lukasz Skorupski og hamret til.

Det var Thorstvedts fjerde nettkjenning i Serie A denne sesongen og hans første siden måldobbelen mot Salernitana 10. november.

Sassuolo ledet kampen i Bologna to ganger, men raknet helt det siste kvarteret og slapp inn tre mål.

NORSK SCORING: Marcus Holmgren Pedersen (til venstre) gratulerer Kristian Thorstvedt (til høyre) med sesongens fjerde mål i Serie A. Foto: Massimo Paolone / AP / NTB

Thorstvedt og Marcus Holmgren Pedersen spilte hele oppgjøret for gjestene, mens Emil Konradsen Ceide slapp til etter en time.

Nordmennene har en tøff tid i Serie A om dagen. Sassuolo står med kun én seier på sine siste ni kamper og er i nedrykkstrøbbel.

Søndag kan man fylle hele dagen med fire nye kamper i Serie A: Torino – Salernitana (kl. 12.30), Napoli – Verona (kl. 15.00) og Atlanta – Lazio (kl. 18.00) før rosinen i pølsa, toppkampen Inter – Juventus (kl. 20.45), avslutter kvelden.

Alle kampene kan du se på VG + Sport.