Arsenal utnyttet et slurvete Liverpool og vant 3–1. Etter kampen bestemte Martin Ødegaard seg for å ta bilder av Arsenals fotograf.

– Bare kom deg ned i tunnelen. Du har vunnet en kamp og tatt tre poeng. Du har vært fabelaktig. Dere er tilbake i tittelkampen og kom deg ned i spillertunnelen. Jeg er seriøs. Helt ærlig, sier Carragher på Sky Sports sending mens bildene av en svært blid Ødegaard vises.

Jamie Carragher har spilt 737 kamper for Liverpool og jobber nå som fotballekspert. På sosiale medier får ikke Carragher særlig mye støtte. Mange mener han fremstår bitter.

Seieren gjør at Arsenal kun er to poeng bak Liverpool på førsteplass. Manchester City lusker i sivet og er fem poeng bak ligalederen, men har spilt to færre kamper.

– Jeg tror vi kan fastslå at det er tre som kjemper om gullet nå, sier tidligere Arsenal-spiller Matthew Upson som ekspert på BBC.