Avaldsnes mistet lisensen og plassen i Toppserien på grunn av klubbens økonomiske situasjon. En uke senere kom beskjeden om at Riise trakk seg fra jobben som hovedtrener for klubben fra Karmøy.

– Det er som en konsekvens av prosessen vi har hatt internt med veldig dårlig økonomi. Han gjør dette selv for å hjelpe oss, sa sportssjef Rune Lothe til VG da.

Nå åpner Riise opp om hvordan det var å si farvel til laget han hadde trent de siste tre sesongene.

– Jentene visste jo om det, men jeg grudde meg veldig. Jeg knakk helt sammen før jeg fikk sagt noe. Så er jeg jo et veldig følelsesmenneske, og begynte å gråte. Da begynte jentene å gråte også. Det ble imidlertid et fint øyeblikk for oss alle, sier Riise til TV 2.

Han fikk beskjeden om Avaldsnes tunge økonomiske situasjon og tvangsnedrykk mens han var på ferie i Dubai. Resten av laget var på botstur for å hygge seg og feire fornyet kontrakt. Avaldsnes berget egentlig plassen etter playoff mot TIL 2020 sent i november 2023.

FRA JUBEL TIL TÅRER: John Arne Riise jubler for fornyet kontrakt etter seier sammenlagt mot TIL 2020 i november 2023. Noen uker senere mistet Avaldsnes lisensen og rykket ned likevel. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Riise pakker nå sakene og reiser fra Haugesund. Hva fremtiden bringer vet han ikke.

– Jeg har et ønske om å ta over en klubb i OBOS-ligaen eller i Eliteserien her i Norge for å vise hva jeg kan. Men kanskje mitt navn skremmer nok folk i styrer og tar avgjørelser. De tror kanskje det blir litt mye baluba med meg som trener, og derfor blir litt skeptiske. Men de siste tre-fire årene har det ikke vært sånn. Snakk bare med folk i Avaldsnes, folk i klubben, det er det som betyr noe, sier Riise til kanalen.

Det er uansett ikke tvil om at Avaldsnes har satt sitt preg på Riise.

– Avaldsnes vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt. Jeg forlater klubben, men minner og vennskap vil alltid være med meg, skrev Riise på Facebook da han trakk seg fra posten som trener.