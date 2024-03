Det skulle jo bli straffer. Men plutselig hadde United overtall, Alejandro Garnacho fant Amad Diallo og ballen rullet inn i mål det eneste stedet den kunne.

Det var fullstendig kaos på Old Trafford. Og jommen ble han ikke utvist for feiringen også – etter 120 ufattelige minutter.

Kampen hadde alltid en vending i seg, den liksom nektet å gi seg.

– En kamp for historiebøkene, skriver Viaplay-ekspert Lars Tjærnås på X.

Harvey Elliott sendte Liverpool opp i ledelsen 3–2 i ekstraomgangene, og da så det ut til å være over for hjemmelaget.

Men Marcus Rashford reiste seg etter en ufattelig bom mot slutten av ordinær tid, og reddet 3–3 like etter.

Et vanvittig punktum på en vanvittig kamp. Etter sluttsignalet feiret United som om de hadde vunnet hele turneringen, og trolig føltes det litt sånn, også.

ØYEBLIKKET: Amad Diallo lurer ballen i mål etter 120 minutter. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

United-magi

Men i de 43 første minuttene av kampen skulle en ikke tro at det var Liverpool som kjempet om ligatittelen og Manchester United som slet med å i det hele tatt komme topp fire.

Hjemmelaget var ikke til å kjenne igjen fra store deler av sesongen. Og det er en bra ting i dette tilfellet.

Kombinasjonene var frekke, kjappe og presise, det gikk hurtig fremover i banen og lenge slet Liverpool med å virkelig finne veien frem mot mål.

1–0 satte Scott McTominay etter en retur fra Caoimhin Kelleher i Liverpool-målet:

Hans niende i alle turneringer denne sesongen, kun Rasmus Højlund har flere for United.

– Vi må redde sesongen. Den eneste muligheten til å vinne et trofé er FA-cupen, sa manager Erik ten Hag før kampen – og så lenge ut til å bli hørt.

McTominay burde doblet ledelsen da han fikk skyte upresset fra åtte-ni meter, etter nydelig angrepsspill. Tenk at United kunne dette!

DUKKET OPP: Sir Alex Ferguson var til stede på kampen. I VIP-området satt også Anthony Martial, Luke Shaw og Phil Jones, så vidt VG kunne se fra presseplass. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Da raknet det

Og det var på mange måter da Liverpool – og Manchester United – ble seg selv igjen.

Advarselen fikk United da Wataru Endos mål ble annullert for en offside på Mohamed Salah.

De hørte ikke tilstrekkelig på den. Alexis Mac Allister utlignet og Mohamed Salah fullførte snuoperasjonen i løpet av tre minutter før pause.

– At United forsøker å spille seg ut slik er bare kriminelt. Bare sørg for å gå til pause på 1–1. Det handler om å kontrollere kampen, sa klubblegenden Roy Keane i pausen hos ITV.

Se situasjonen:

United så hjelpeløse ut da de skulle slå tilbake.

All magien fra de første 43 minuttene var borte, i stedet så det igjen ut som at avstanden mellom lagene er så stor som Premier League-tabellen antyder.

Da Liverpool plutselig var fem mot to (!) i angrep, virket det som om de nesten ikke trodde det var mulig og skuslet bort muligheten. Det ble liksom for lett.

Så, ut av ingenting, fikk den tvers gjennom utskjelte innbytteren Antony vende opp i feltet og utligne til 2–2.

Milliardmannens andre scoring for sesongen. Den første og før i dag eneste var mot, eh, Newport på fjerde nivå i FA-cupen. Den usannsynlige redningsmannen sikret ekstraomganger.

United burde vunnet da Marcus Rashford plutselig var alene gjennom, men med kampens siste spark satte han ballen utenfor – hjemmefansen trodde ikke det de så.

Han gjorde delvis opp for seg med 3–3-scoringen i andre ekstraomgang. En ufattelig kamp mellom de to erkerivalene fikk et nytt klimaks.

Og Rashford og United kunne le sist.

KUNNE GJORT DET BEDRE: Marcus Rashford kommer til å tenke på denne bommen lenge. Foto: ADAM VAUGHAN / EPA / NTB

PS! Chelsea, Manchester City og Coventry er de øvrige tre lagene i semifinalen av FA-cupen. Trekningen begynner kort tid etter kampen på Old Trafford.