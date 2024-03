Nå bekrefter Susie Wolff at hun har levert inn en «strafferettslig klage» mot FIA, melder en rekke motorsportsmedier.

– Jeg kan bekrefte at jeg personlig leverte inn en klage til franske domstoler den 4. mars angående uttalelsene som ble gjort om meg av FIA i desember, sier hun ifølge planetf1.

– Det har ikke vært noen åpenhet eller ansvarlighet knyttet til oppførselen til FIA og deres folk i denne saken. Jeg føler mer enn noen gang at det er viktig å stå opp, fordømme upassende oppførsel og sørge for at folk blir holdt ansvarlige, fortsetter Wolff.

Business F1 Magazine skrev at det kom en kommentar fra Mercedes-sjefen Toto Wolff som kun kan ha vært basert fra informasjon fra noen som sitter i Formel 1-ledelsen – som Susie Wolff er en del av som sjef for kvinneserien F1 Academy.

Susie Wolff uttalte at hun var «dypt fornærmet» over beskyldningene og karakteriserte dem som både «skremmende og kvinnefiendtlige».

Det ble også hevdet at teamsjefer hadde klaget til FIA (det internasjonale bilsportforbundet). Men samtlige av de andre Formel 1-teamene uttalte at de ikke hadde lagt inn noen klage – og etter kort tid meddelte FIA at de la bort granskingen.

Lewis Hamilton gikk noen dager etter ut til kraftig forsvar for ekteparet Wolff.

– Jeg synes det er skuffende å se at FIA har forsøkt å stille spørsmål ved integriteten til en av de mest utrolige kvinnelige lederne vi noen gang har hatt i sporten vår, Susie Wolff, uten å stille spørsmål, uten noen bevis, og så bare si «beklager» til slutt. Det er bare uakseptabelt, fastslo Hamilton, som selv er en del av Mercedes-stallen.

– Hvis noen tror at de blir frikjent fra ansvar om de bare sitter stille i båten, så gjør det ikke det, sier Susie Wolff.

– I de sterkeste ordelag vil jeg avvise disse anklagene.

