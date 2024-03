– Det var ikke den utviklingen jeg så for meg, sier Atle Gulbrandsen på Viaplay-sendingen fra Bahrain.

– Frustrerende, sier Dennis Hauger selv til Viaplay.

– Vi slet ekstremt mye. Vi var litt uheldig med timing på de myke dekkene da sikkerhetsbilen kom ut. Nå er vi allerede 30 poeng bak Zane Maloney.

– Dette er langt under det vi kunne forvente, sier Thomas Schie i Viaplay-studio.

– Dennis var ikke uheldig, mener Schie og er uenig med Hauger i at sikkerhetsbilen kom på et dårlig tidspunkt for nordmannen.

Dette betyr at den første løpshelgen i Formel 2 har endt med to 8. plasser for Aurskog-karen.

Hauger ble nummer åtte i Formel 2-mesterskapet i 2023. Han har selv sagt at han bør vinne tittelen i 2024 om han skal ha muligheter til å nå målet om Formel 1.

Fra startposisjon nummer fire hadde Hauger en god og heldig start der han raskt kom opp på 3. plass, samtidig som Zane Maloney hadde en kanonstart og tok teten fra startposisjon tre.

Med harde dekk ble nordmannen naturlig nok forbikjørt av flere med softdekk, men han var aldri lenger ned enn 7. plass.

Nøyaktig midtveis byttet Hauger til myke dekk - men det merkverdige i dette løpet var at de myke dekkene tilsynelatende varte minst like lenge som de harde. Og han noterte beste rundetid.

– Jeg trodde seieren var innen rekkevidde da, sier Thomas Schie i Viaplay-studio.

Men da Hauger skulle avansere fram til pallplass, fikk han i stedet trøbbel med å holde tempoet til de beste. Etter hvert måtte han også se sin MP Motorsport-kollega Franco Colapinto kjøre forbi. Argentineren startet som nummer 15 og ble nummer seks - mens Hauger startet som nummer fire og endte som nummer åtte.

Zane Maloney fra Barbados vant også lørdag. Det er ikke ofte samme fører klarer å vinne begge løpene i en Formel 2-helg.

Trøsten for Dennis Hauger er at han hadde beste rundetid lørdag - satt rett etter at han hadde byttet til myke dekk.

Fredag bommet Hauger fullstendig i starten og ble til slutt nummer åtte.

– Det var trøbbel med clutchen. Det ble en lang kveld med ingeniørene for å få orden på det, forteller pappa Tom Erik Hauger til Viaplay.

Martinius Stenshorne kjørte tidligere lørdag hovedløpet i Formel 3. Fra en håpløs startposisjon kjørte han seg opp til 14. plass.

HER KAN DU KJØPE VGs FORMEL 1-MAGASIN FOR 2024