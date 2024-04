Det melder sportsbusiness.com. Nettsiden spesialiserer seg på nyheter om forretningsaspekter innen sport.

Den nye avtalen strekker seg ut 2029/30-sesongen i første omgang.

Nike har vært Liverpools draktleverandør siden 2020/21-sesongen, etter at klubben vant en rettssak mot daværende leverandør New Balance. Nettsiden hevder at Puma og nåværende draktsponsor Nike også var svært interesserte i avtalen.

Nettstedet skriver at Nike betaler en grunnsum på 30 millioner pund per sesong – omtrent 409 millioner norske kroner. Den nye avtalen med Adidas vil ligge på rundt 50 millioner pund i grunnsum per sesong – omtrent 682 millioner norske kroner.

Hverken Adidas og Liverpool har kommentert saken foreløpig.