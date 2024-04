– Tid, sted og formen for offentlig kritikk av egen spiller på den måten er feil og dårlig håndtert. Jokke har beklaget overfor spillergruppa og i media. Det er bra og nødvendig. Jeg har hatt møte med Jokke og han har fått en irettesettelse, sier daglig leder Svein Graff til VG.

Det var i et pauseintervju Jonsson sa følgende til TV 2 under Oslo-derbyet mot Lyn lørdag.

– Det er fullstendig utilgivelig av Mees Rijks. Det finnes ingen unnskyldninger. Du setter lagkameratene i en helvetes situasjon.

Mandag kommer Graff og Jonsson ut av et møterom på Intility Arena for å møte VG ute på tribunen i vårsolen.

OPPVASKMØTE: Daglig leder Svein Graff og sportsjef Joacim Jonsson i Vålerenga. Foto: Jostein Overvik

– Vi har hatt en god prat og snakket oss gjennom saken. Vi er begge to enige om at formen for kritikk ble i tøffeste laget. Vi får sette det på kontoen for at det kokte både på banen og i pausen, sier Graff, som hadde møte med Jonsson også søndag.

Graff avviser at saken får ytterligere konsekvenser for Jonsson.

– Dette ble en stor sak. Det må jeg bare tåle og takle. Jeg har ingen problemer med å skjønne at dette jeg er blitt irettesatt. Det respekter jeg fullt ut, sier Jonsson til VG.

Reaksjonene har vært mange etter lødagens kamp. Vålerenga-kjenneren Morten Pedersen mener sportssjefen bør gå.

«Joacim Jonssons offentlige utskjelling av Mees Rijks er de facto som en oppsigelse å regne», kommenterer Pedersen i Nettavisen.

«Det er mange uskrevne regler i fotballen, og en av dem handler om alltid å beskytte egne spillere, uansett dumskap i kampens hete. Enhver oppvask skal foregå i garderoben. Uten unntak» skriver den mangeårige sportsjournalisten.

– Jeg tror Morten Pedersen aldri har vært noe glad i meg noen gang. Det er jeg ikke veldig overrasket over, svarer Joacim Jonsson.

49-åringen fra Solefteå i Sverige har bodd 27 år i Norge. I Vålerenga har Jonsson jobbet i i ni måneder.

Flere andre har også reagert. Tidligere Start-spilleren Jon Hodnemyr skrev følgende på X etter kampen:

– Vi er enige om at vi må lære av dette og ikke gå slik ut mot en spiller. Det skal være rake pucker og høut under taket i Vålerenga, men dette ble for sterk offentlig kritikk mot en ung spiller, sier Svein Graff.

Mees Rijk trente med laget mandag formiddag, men Vålerenga valgt å skjerme 21-åringen fra Amsterdam. VG fikk ikke intervjue ham.

– Jeg plumpet ut i det. Formen ble alt sterk. Vi har selvfølgelig full støtte til Mees. Jeg snakket med han lørdag, beklaget for hele spillergruppen. Han har full støtte, sier Jonsson. Han opplyser han sørget for at den nye spissen hadde folk rundt seg lørdag kveld, og at han snakket videre med spissen søndag morgen.

– Er det ikke en uskreven regel at slike oppgjør med spillerne skal tas i garderoben og ikke offentlig?

– Ja, det er det. Men noen ganger flommer engasjementet over. Fotball er følelser, men det er beklagelig at det skjedde, svarer Joacim Jonsson.