To helger på rad har McGrath blitt nummer to i slalåm, i Adelboden og Wengen, og med ordtaket «alle gode ting er tre» var håpet stort for den høythengende førsteplassen.

Men tredje gang brakte ikke hell for McGrath som må vente ennå litt lenger på den etterlengtede seieren. I første omgang kjørte han ut og er ferdig for dagen i Kitzbühel.

Det norske lagets teknikktrener Ola Masdal bekrefter at McGrath slet med festet.

– Den er seig. Det er ingenting med kjøringen i dag. Det er rent utstyr. Ved andre port kjenner jeg at jeg ikke har grep og det er rimelig irriterende for da er det ikke noe jeg kan gjøre. Jeg tenker at jeg bare får krige meg ned, men det er ikke sjans når det er så speilblankt underlag, sier en nedstemt McGrath til TV 2.

– Flere av de norske sliter. Det er synd. Det er det største rennet i året, og så får jeg kjøre ti porter, fortsetter han.

– DRITT: Atle Lie McGrath var skuffet etter exiten i Kitzbühel. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA / NTB

– Det er skikkelig dritt, men man må bare lære. Det er ingen selvtillitsknekk, men jeg må bare bli bedre med utstyret. Jeg er for god på ski til å gjøre sånne feil, forklarer 23-åringen.

Også Alexander Steen Olsen og Sebastian Foss-Solevåg kjørte ut. Timon Haugan og Henrik Kristoffersen ligger langt bak leder Kristoffer Jakobsen fra Sverige.

– Med norske øyne er det helt katastrofe. Jeg vet ikke hva jeg skal si jeg, det er ikke bra, sier Masdal til TV 2.

Så nære var McGrath seier for én uke siden i Wengen:

Henrik Kristoffersen var først ut av alle i mektige Kitzbühel søndag, men ristet på hodet etter å ha kjørt i mål i første omgang.

– Han får ikke helt den flyten han hadde ønsket seg, sa tidligere alpinkjører Leif Kristian Nestvold-Haugen i TV 2s kommentatorboks.

– Åpenbart ikke veldig fornøyd, fulgte Espen Ween opp med.

Det var tydelig hvorfor Kristoffersen ikke var spesielt fornøyd. Neste kjører ut, Daniel Yule, slo 29-åringens tid med 2,46 sekunder.

Kristoffersen ligger foreløpig sist av alle som har fullført.

Andre omgang begynner klokken 13:30.

Heller ikke for alpintkvinnene gikk det veien i slovakiske Jasna søndag.

Kristin Lysdahl var best av de norske i førsteomgangen og kjørte ned til 33. beste tid i rennet. Det holdt ikke til finaleomgang.

Thea Stjernesund og Andrine Mårstøl var over fire sekunder bak ledertiden i mål. Mina Fürst Holtmann og Bianca Bakke Westhoff kjørte begge ut og tok seg heller ikke til finaleomgangen.