24-åringen fra Stavanger fikk med seg to EM-gull og verdensrekord på lagtempo fra Heerenveen sist helg. Etterpå var han opptatt av å gi nederlenderne klar beskjed.

Det norske landslaget følte seg dårlig behandlet da de i september var på to ukers treningsleir i EM-arenaen Thialf. I mangel på norsk is fikk de svært ugunstige treningstider sammen med urutinerte utøvere i Nederland.

– Vi trente med «kids» som aldri har vært på isen med så raske løpere som oss. Vi gikk runder på 26 og 25 sekunder. Det var superskummelt. Det var uetisk og noe vi må unngå i fremtiden, meldte Kongshaug til et kobbel av nederlandske journalister. Uttalelsene vekker oppsikt i Nederland.

– Vi fikk heller ikke bruke syklene i vektrommet. Det var reservert de nederlandske lagene. Det var merkelig, sier han.

Kongshaug sjokkerte den stappfulle arenaen med å slå hjemmefavoritten Kjeld Nuis på 1500 meter søndag.

– Jeg forstår at Nederland ønsker seg flest mulig medaljer, men dette er ikke den rette måten å utvikle sporten på, sier han.

Det nederlandske skøyteforbundet har blitt konfrontert med kritikken.

– Det var ekstremt travelt i Thialf på den tiden, sier den nederlandske langdistansesjefen Freek van der Wart til storavisen De Telegraaf. Han hevder ingen nordmenn klaget i september.

– Det er skammelig at folk tenker slik. Vi har investert 65.000 euro i et fitnessrom under tribunen. De mistet kanskje erfaringen fra Thialf, men de kunne trent godt der. Så Peder Kongshaug kunne også ha sagt takk, mener Remy de Wit, direktør i det nederlandske skøyteforbundet KNSB.

– Jeg håper at det nederlandske skøyteforbundet mottar oss like bra som Thialf-publikummet gjorde. Jeg mener de går i feil retning når det gjelder å ønske internasjonale løpere velkommen, sier Kongshaug og mener at også den belgiske OL-vinneren Bart Swings har fått dårlig behandling.

Kongshaug ble syk under treningsleiren i september og ba derfor om å få bli en uke ekstra. Men han fikk ikke tilgang på isen i Heerenveen.

– Jeg vet ikke hvem som har ansvaret, men alle jeg snakker med ønsker forandringer. Noen mener at de ikke kan tillate utlendinger på isen. Jeg tenker det er feil, sier Kongshaug.

Kongshaug fikk spørsmål fra en nederlandsk journalist om EM-gullene smaker enda bedre på bakgrunn av det som skjedde i høst.

– Jeg ønsker å si nei, men sier ja. Jeg tror enhver internasjonal løper vil si at det smaker aller best å slå nederlenderne her, svarer Peder Kongshaug.

ENIG: Bjarne Rykkje. Foto: Carina Johansen / NTB

Norges landslagssjef, halvt nederlandske Bjarne Rykkje, er godt kjent med saken.

– Jeg organiserte treningssamlingen i september. Jeg er helt enig med Peder, sier han til VG.

Rykkje forklarer at det er mange organisasjoner som styrer hvem som får treningstid i Heerenveen. Ikke bare det nederlandske forbundet, men også Thialf-ledelsen og den nederlandske utgaven av Olympiatoppen.

– Jeg måtte ringe, ringe og ringe for å få treningstid på isen. Her prøvde det nederlandske forbundet å hjelpe oss med de beste treningstidene som var tilgjengelige. Jeg skjønner at de blir forbannet. Men jeg forstår også Peder veldig godt. Jeg støtter ham alltid. Vi fikk dårlige treningstider, men det var ikke KNSB sin feil. Jeg tror det var mer Thialf sin feil.

– Men Thialf-direktøren har allerede tatt kontakt med meg for å diskutere dette. Det har de aldri gjort før. Så jeg er veldig glad for at Peder gikk ut med dette. Nå skjer det endelig noe, sier Bjarne Rykkje.