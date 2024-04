Ligaleder Manchester Citys jamaicanske stjerne Khadija Shaw er toppscorer med 19 mål, hele seks foran engelske Lauren James hos tabelltoer Chelsea.

På tredjeplass i den øverste divisjonen i England, med 12 mål: Elisabeth Terland (22) i Brighton, et lag som er helt nede på åttendeplass. Brighton har scoret 24 mål på 18 kamper, Terland står altså for halvparten.

– Shaw har vært ganske suveren, så det kan bli vanskelig å ta henne igjen, men jeg skal i hvert fall sikte meg inn på en annenplass, sier Terland til VG.

Rogalendingen signerte for Brighton sommeren 2022, etter å ha imponert for Brann i Toppserien. For to år siden var hun én av ti spillere Uefa listet opp som noen man burde holde et ekstra øye med.

– Hun er veldig spennende. Hun vet hvor målet står og i tillegg er hun veldig profesjonell, sier Norges landslagssjef Gemma Grainger til VG om Terland.

På det norske landslaget har hun fått 30 kamper og scoret ni mål. Konkurransen i den norske angrepsrekken er knalltøff:

Ada Hegerberg (28), Lyon, kåret til verdens beste spiller i 2018.

Caroline Graham Hansen (29), Barcelona, blir ansett som en av verdens beste kantspillere

Guro Reiten (29), Chelsea, engelske The Guardian satte henne på 22. plass på listen over verdens beste spillere i 2024.

Frida Maanum (24), Arsenal, viktig brikke for ett av topplagene i England.

Sophie Román Haug (24), Liverpool, gjort det godt for klubben som ligger på 5. plass i England.

Celin Bizet Ildhusøy (22), Tottenham, anses som et av de største talentene i Norge.

Maanum kollapset i ligacupfinalen mot Chelsea, men klubben forsikrer om at testene viser at det ikke er noen åpenbare hjerteproblemer. Hun er likevel ikke klar til å spille EM-kvalifiseringskampen mot Nederland tirsdag kveld. Hegerberg og Graham Hansen er også utilgjengelige grunnet skader.

Walisiske Grainger har kun ledet Norge i tre kamper. I de to siste kampene har hun byttet inn Terland, og 22-åringen scoret mot både Kroatia og Finland.

– «Terry» har scoret noen veldig gode mål for oss. Hun har et veldig bra instinkt som spiss, men hun skaper også mye sjanser for laget, sier Grainger.

Kontrakten til Terland går ut til sommeren. Til VG forteller hun at i tillegg til Brighton som vil forlenge, så har det vært konkret interesse fra flere andre klubber.

– Det er klart man vil videre. Og man vil jo være på et lag som kjemper om å vinne noe. Jeg føler jeg har utviklet meg veldig mye som spiller og jeg føler meg veldig klar til å kunne ta et nytt nivå veldig snart, sier Terland.

– Er interessen fra England, eller det også fra andre land?

– Litt forskjellig, men jeg ønsker å spille i England. Det er jo den beste ligaen i verden.

– Hvilke lag snakker vi om her?

– Nei, ingen kommentar, svarer hun og ler.

– Hun får garantert tilbud. Jeg har sagt til henne at jeg kommer aldri til å si «dette er den rette klubben for deg», for det er ikke opp til meg å si. Vi har sett spillere gjøre overganger der folk tror det er det beste for dem, men så viser det seg at det å bli er det beste de kunne gjort, sier Grainger.

Opp til Manchester City på tabelltopp er det 28 poeng, så kvalitetsforskjellen på Brighton og de beste lagene er ganske stor. I sørkyst-byen spiller Terland sammen med norske Guro Bergsvand og Maria Thorisdottir.

– Spillere må være lykkelige utenfor banen og ikke bare på den. Det handler ikke bare om fotball. I Brighton for eksempel har hun støtten fra Guro og Maria. Det er mange faktorer for henne i denne avgjørelsen, avslutter Grainger.