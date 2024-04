– Noen ganger bommer han, noen ganger får han ingenting fra lagkameratene, noen ganger er det min feil, noen ganger er motstanderen god, sier Guardiola på VGs spørsmål tirsdag formiddag.

Onsdag kveld venter Aston Villa hjemme på Etihad. Haalands trend i de største kampene er dyster lesning for de lyseblå denne sesongen.

VG spør Guardiola om hans forklaring på at Haaland har én nettkjenning på seks kamper mot de andre lagene i topp fem i ligaen denne sesongen.

I begge ligakampene mot Arsenal og Liverpool ble han relativt effektivt nøytralisert.

Og det førte til børskritikk:

Han har ett mål på fire kamper mot disse to – og mot Arsenal kom han ikke til et eneste skudd på mål i løpet av to kamper.

– Det er mange, mange grunner til at det er slik. I fotball er det ikke bare én grunn, insisterer Guardiola.

Dette er tabellen over hvem som har scoret flest mål i innbyrdes kampene med de fem beste lagene i årets sesong:

SON PÅ TOPP: Son Heung-min har fem mål i de innbyrdes kampene mot de andre topp fem-lagene. Disse fem lagene er Arsenal, Liverpool, Manchester City, Aston Villa og Tottenham. Foto: www.sofascore.com

I de seks kampene mot topp fem-motstand har Haaland 3,31 i total xG, men bare én nettkjenning.

Hans ene mål på 540 minutter mot disse lagene var hjemme mot Liverpool i november. Og uttellingen hans i toppkampene har vært dårligere enn i fjor.

– Når du lykkes eller feiler, er det mange grunner til det. Dette er fotball, det er en lagsport – det er ikke individuelt, som golf eller tennis. Alle trenger hverandre, sier Guardiola.

Haalands overordnede form får også oppmerksomhet.

Har Haalands dårlige målform kommet på verst tenkelig tidspunkt? Vis mer ↓ Det diskuteres nå i England etter 0–0-kampen mot Arsenal. Etter 85 minutter var han plutselig alene på bakre stolpe. Endelig så det ut til at seerne skulle få belønning for å ha jobbet seg gjennom en uhyre sjansefattig kamp. Men det var som han ikke fikk til en ordentlig avslutning, engang. – Det ser et par sekunder ut som han aldri har spilt fotball, kommenterte Gary Neville hos Sky Sports.

I ligaen har han fire mål på åtte ligakamper siden han kom tilbake fra skade i januar. Akseptabelt for de fleste, men langt bak det drøye målet i snitt Haaland hadde per kamp i fjor.

Totalt ser det bedre ut: Mye på grunn av de fem målene mot Luton i FA-cupen.

Symptomatisk for Haalands svake uttelling er Citys svake resultater i toppkampene.

Her er tabellen der topp fem-lagene har møtt hverandre. City er er det eneste laget uten seier mot noen andre av de topp fem-plasserte lagene:

SEIERSLØSE: Manchester City er det eneste av lagene innenfor topp fem i ligaen som ikke har vunnet mot et av de andre topplagene. Foto: www.sofascore.com

– I kampene vi har spilt mot topp fem eller seks, så var Aston Villa borte den verste, men i de andre presterte vi veldig, veldig bra, har Guardiola sagt om deres form i storkampene.

0–1-tapet de gikk på borte mot Villa i desember var «absolutt fortjent», gjentok Guardiola på tirsdagens pressekonferanse.

– Noen ganger blir utfallet det det blir, men resultatene i disse toppkampene er veldig forskjellige fra i fjor, sier Guardiola.

Onsdag kveld klokken 21.15 kommer altså Aston Villa på besøk til Manchester, et av disse lagene Haaland har gått målløs av banen mot.

Nå er de i en situasjon der de må vinne resten av sesongens ni kamper, og selv ikke da er det sikkert at de vinner Premier League-tittelen.

Sjefskribent Henry Winter i The Times er imidlertid lite bekymret på nordmannens vegne, selv om det stanger nå.

– Han har fått mye kritikk før, og han har fått alle som kritiserer til å se dumme ut i etterkant, sa han til VG søndag.