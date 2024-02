Det er nordmannens første knockoutnederlag, men han var fullt på høyde med sin profilerte motstander i åpningen av kampen. De tre første rundene var jevne, og Carrington slet med southpaw-stilen til Torres.

Men to minutter og 59 sekunder i fjerde runde var det over – ett sekund før gongongen skulle gått.

Carrington, kåret til «årets prospekt» av Ring Magazine i 2023, traff med en voldsom høyre som sendte 27-åringen fra Gran i Hadeland ned.

Avgjørelsen kom helt på tampen av en runde der Carrington så ut til å være i ferd med å ta over kampen.

Det så fryktelig brutalt ut og Torres ble liggende med ansiktet ned i kanvasen. Dommeren stoppet det hele umiddelbart. Torres var heldigvis raskt oppe igjen og fikk hjelp av teamet sitt før Carrington kom bort og takket for kampen.

– Han blir et nummer for liten mot en veldig god bokser, og skal ha for at han virkelig prøver. Han var inne i kampen, men litt slurv med forsvaret på dette nivået får dessverre slike konsekvenser, sier manager Roar Sørum til VG og legger til:

– Vi får gjøre en evaluering når den verste skuffelsen har lagt seg.

Seierherren Carrington oppsummerte avgjørelsen slik:

– Han lente seg nærmest inn i slaget som traff på riktig sted. Men han var en tøff motstander, og en skikkelig bra fyr. Fotarbeidet hans, hvordan han fant vinkler og kom seg unna visse situasjoner – vi var forberedt på alt, oppsummerte Carrington da han ble intervjuet oppe i ringen.

Bernard Angelo Culpa Torres Vis mer ↓ Yrke : Proffbokser

Født: 5. mai 1996 (27 år)

Høyde: 163 cm

Rekkevidde: 168 cm

Kampvekt: 57,2 kg (fjærvekt)

Bosted : Gran på Hadeland

Kallenavn : La Maquina (Maskin på spansk)

Amatørkarriere : Blant annet syv NM-gull på junior- og seniornivå. Én kongepokal.

Proffkarriere: Debut i 2017. 18 seirer og to tap. Åtte seirer på knockout.

Amerikaneren er nå ubeseiret på sine 11 proffkamper, og syv av dem har vært på knockout. Torres hadde 18 seirer og ett poengtap før nattens oppgjør i selveste Madison Square Garden - en av verdens mest berømte idrettsarenaer.

Carrington kunne fornøyd posere med de tre mindre titlene som var i potten i fjærvekt-oppgjøret stipulert til ti runder. De interkontinentale titlene til IBF og WBO er viktige i forhold til fremtidig ranking.

KLATRER: Cruce Carrington poserer med beltene etter kampen – først og fremst viktige i forhold til ranking og muligheten for VM-kamper i fremtiden. Foto: VGTV

For Torres ville det åpnet store dører med en seier i New York, men begge hans to tap har kommet i USA etter at han tapte på poeng i Atlantic City i september 2022.

Siden da har han vunnet to kamper på imponerende vis i Chateau Neuf, og Torres skal etter planen møte Yeison Juarez fra Venezuela i Oslo i april. Den kampen blir neppe noe av ettersom nordmannen trolig må i åtte ukers karantene som følge av knockoutsmellen.

PS! Torres hadde velkjente Jacob «Stitch» Duran som «cutman». Han har jobbet for en rekke store boksere og i MMA-organisasjonen UFC. Han har også spilt i flere Rocky-filmer.