Regjerende verdenscupvinner Tiril Udnes Weng blir ikke å se i Trondheim. Hun har slitt med formen i lang tid etter coronasykdom og er fortsatt ikke klar for å gå skirenn.

– Jeg skulle gjerne gått i Trondheim. Det har hele tiden vært planen, men jeg ha respondert litt dårlig når jeg har testet meg på økter og ikke tålt det. Det er veldig kjedelig, sier Udnes Weng til VG.

27-åringen har ikke gått verdenscuprenn denne sesongen. Nå må hun vente ennå litt til.

– Det er kjedelig. Den første og den andre verdenscuphelgen gikk greit, men jo lenger jeg må vente jo kjedeligere blir det. Jeg hadde hele tiden trodd jeg skulle gå I Trondheim. Jeg synes selv jeg har gjort en bra jobb for å rekke det, sier Udnes Weng.

– Kroppen er ikke sånn det bør være. Så jeg må bare være tålmodig, forteller hun.

– Jeg har et bra støtteapparat og folk rundt meg og det hjelper å se fremover, men det er selvfølgelig mange skirenn jeg hadde gledet meg til før jul, sier forrige sesongs verdenscupvinner.

Uttaket kan få betydning for hvem som får gå Tour de Ski. De som ikke er med til Trondheim får nemlig etter alle solemerker ikke gå rennene i romjulen.

Skiforbundet har publisert uttaket på sin hjemmeside.

Emil Iversen ble nummer to på 10-kilometeren under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen, men til tross for at Norge også får utvidet kvote som følge av at de selv arrangerer verdenscupen er 32-åringen ikke tatt ut.

Martin Løwstrøm Nyenget, som vant 10-kilometeren i Ruka, blir heller ikke å se i Trondheim. Han mistet rennene i Östersund i helgen grunnet sykdom.

42 løpere er tatt ut – 20 kvinner og 22 menn. Rennene går i Granåsen i Trondheim fredag 15. til søndag 17. desember.