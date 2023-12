Etter at Manchester City ble sendt hjem med null poeng i midtuken, var det Martin Ødegaard og co. som sto for tur på Villa Park. Heller ikke hans Arsenal maktet å bryte Aston Villas råsterke seiersrekke.

Den norske kapteinen hadde tre store sjanser, men klarte ikke å få ballen i nettet. Dermed ble John McGinns scoring kampens eneste.

– Vi er for dårlig foran begge mål. Vi har nok sjanser til å vinne, mens de ikke skapte noe utenom målet. Det er der vi taper det, sier Martin Ødegaard til Sky Sports – fortsetter:

– Det er frustrerende. Jeg hadde noen sjanser selv. Det er irriterende, men det eneste vi kan gjøre er å slå tilbake i neste kamp. Og det skal vi gjøre, slår han fast.

Se den største muligheten til Ødegaard:

Nå står Aston Villa med 15 strake seirer på Villa Park i ligaen – og 24 av 24 mulige poeng denne sesongen.

– Jeg bannlyser T-ordet. Det er runde 16, så det er lenge igjen. Vi respekterer lagene rundt oss som har vært i denne posisjonen mange år. De er så erfarne, mens vi er nybegynnere. Kan vi holde det gående? Forhåpentlig, sier McGinn til Sky Sports.

Aston Villa har bare to poeng opp til ligaleder Liverpool. Arsenal kunne inntatt tabelltopp, men er nå ett poeng bak scouserne etter lørdagens tap.

– Aston Villa er et godt lag. Honnør til dem. De er godt organisert og gode med ball, men jeg mener fortsatt at vi var det beste laget. Det er irriterende, sier Ødegaard.

I en fartsfylt åpning var det altså Aston Villa som tok ledelsen etter syv minutter. Leon Bailey utfordret på høyrekanten, før han fant John McGinn i boksen. Han rettvendte seg og banket inn 1–0-scoringen.

Martin Ødegaard fikk flere sjanser til å utligne:

Først mottok han ballen ved sekstenmeterstreken. Han tok så et par touch, før han prøvde seg på en markkryper mot korthjørnet. Ballen gikk imidlertid i nettveggen.

Kort tid senere mottok Ødegaard ballen ved samme hold. Han fintet unna et par spillere, før han smelte til mot venstre hjørne. Aston Villa-keeper Emiliano Martínez gjettet riktig side og reddet skuddet.

– Det var briljant keeperspill av Martinez, kommenterte Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

Se høydepunktene fra kampen her.

Ved to anledninger reddet Aston Villa også ballen på målstreken. Rett før timen var spilt fikk Ødegaard så sin tredje store sjanse for kvelden:

Gabriel Martinelli vartet opp med et strålende forarbeid, før han sendte ballen til Ødegaard som kom på løp. Han hadde både tid og rom til å finstille siktet, men skjøt utenfor fra 10–11 meter.

– Arsenal burde ha utlignet. De har hatt så mange sjanser. Hvor ofte har vi ikke sett Ødegaard komme på løp og som setter den i hjørnet? spurte Carragher.

I det 89. minutt klarte Arsenal omsider å få ballen i nettet ved Kai Havertz. Scoringen ble imidlertid annullert etter en lang VAR-sjekk – trolig på grunn av en hands av tyskeren.

– Jeg trodde det var mål, men jeg har ikke sett situasjonen igjen og vil derfor ikke si så mye, avslutter Ødegaard.