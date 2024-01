Moumbagna skal ifølge VGs opplysninger ha signert for Marseille rundt fredag midnatt. Bodø/Glimt får rundt 90 millioner kroner for kameruneren.

Moumbagna scoret 15 mål i Eliteserien forrige sesong og fikk åtte målgivende på sine 28 kamper. Kontrakten til den tidligere KBK-spilleren gikk i utgangspunktet ut i 2026.

Kristiansund tjener mellom 5–6 millioner kroner på salget på grunn av videresalgsklauser.

Marseille ligger på 7. plass i Ligue 1, med 15 poeng opp til Paris Saint-Germain på 1. plass.

Tidligere lørdag skrev VG og TV 2 at Albert Grønbæk kommer til å skrive en ny kontrakt med serievinneren. Dansken ble koblet til den amerikanske klubben Charlotte FC til en overgang verdt minst 110 millioner kroner.

Det dyreste salget fra Eliteserien er det David Datro Fofana som står for. Molde fikk over 130 millioner kroner for spissen i 2022.

Husker du denne Moumbagna-perlen?