Barcelona- og Paris Saint-Germain-spillerne nektet å gi intervjuer til kanalen på grunn av en det som kunne oppfattes som en rasistisk kommentar om Barcelonas unge ving Lamine Yamal.

– Movistar Plus+ fordømmer enhver form for diskriminering og vil ikke tillate slike kommentarer fra noen ansatte eller samarbeidspartnere knyttet til plattformen, har TV-kanalen uttalt.

Ifølge Reuters uttalte den tidligere Argentina-keeperen og Atletico Madrid-assistenten Burgos følgende om 16 år gamle Yamal før Champions League-kvartfinalen mellom Barcelona og PSG onsdag:

- Hvis profesjonell fotball ikke går bra for ham, kan han ende opp ved et trafikklys.

Kommentaren har blitt tolket som en referanse til mennesker som står ved trafikklyskryss og ber bilister om penger.

Begge lagene nektet deretter å gi intervjuer til Movistar Plus+ etter kampen.

- Uefa, Barcelona og PSG var svært opprørte over Burgos' uttalelse, og informerte om at ingen spillere fra lagene ville snakke med kanalen i protest, fortalte reporteren Ricardo Sierra seerne etter kampen.

Yamal, som er født i Spania av marokkanske og ekvatorialguineanske foreldre, har blitt en viktig del av Barcelona og Spanias angrepstrio og har satt flere rekorder som yngste spiller.

Onsdag ble han også den yngste spilleren til å entre en Champions League-kvartfinale.

Burgos beklaget senere uttalelsen og sa at "humoren noen ganger får deg i trøbbel". Movistar Plus+ opplyste at de ville avslutte samarbeidet med eksperten umiddelbart.