Det drøyer uvanlig lenge for UEFAs agentselskap Team Marketing. TV 2 kjøpte de nåværende Champions League-rettighetene (2021–24) 17 måneder før den første kampen ble spilt.

– Det blir sånn fordi prisen var veldig høy sist. Hvis jeg fortsatt hadde vært i TV 2 hadde jeg sittet veldig rolig i båten, sier Bjørn Taalesen.

Han er TV 2s tidligere rettighetsansvarlige og viser til Viaplays svake aksjekurs. Onsdag ga Viaplays eiere sin tilslutning til en redningsplan som kan få store konsekvenser.

Viaplay og TV 3 sendte Champions League i 29 år før TV 2 tok over hele CL-pakken i den inneværende perioden. Det er grunn til å tro at de igjen kjemper om rettighetene. Men også TV 2 sliter med pengesekken. Kanalen er i ferd med å kutte kostnader for 400 millioner kroner.

– Vi kommenterer aldri pågående rettighetsprosesser, sier TV 2s kommunikasjonsdirektør, Line Eltvik Vindfeld, til VG.

– Dette er jo et direkte resultat av økonomien. Champions League skulle vært solgt for lengst, mener Bjørn Taalesen.

Den tidligere TV 2-lederen påpeker at prisnivået på internasjonale fotballrettigheter i Norge er drevet til himmels.

TIDLIGERE SJEF: Bjørn Taalesen forhandlet rettigheter for TV 2 inntil for fem år siden. Her med Erik Thorstvedt (til venstre) i 2010. Foto: Morten Holm / NTB

Viaplay betalte dyrt da de snøt TV 2 for rettighetene til engelsk Premier League for perioden 2022 til 2028.

– Det er et nytt bevis på at taket er nådd. Vi har i mange år lurt på når det skulle skje. Det har kanskje inntruffet for Viaplay og Premier League nå. Det har fått konsekvenser for eksempelvis for den kommende Champions League-rettigheten, mener Bjørn Taalesen og fortsetter:

– TV 2 må finne grensen for hva de tror andre vil betale. De er helt sikkert veldig interessert i å kjøpe disse rettighetene. Men ikke til enhver pris, sier han.

Bjørn Taalesen tror ikke på noen snarlig løsning for rettighetsperioden 2024–27.

– Det er ikke sikkert det blir avgjort med det første. Selgerne ser på hva de fikk sist og er sikkert skuffet nå, sier han.

Den erfarne rettighetsjegeren tror ikke det nye Champions League-formatet spiller negativt inn. Fra høsten spilles turneringen med 36 klubber, flere kamper og én felles tabell i gruppespillet.

– Det som er helt sikkert er at det kommer til å bli solgt. Men kanskje til en litt lavere pris, sier økonomiprofessor Harry Arne Solberg til VG.

– Vi vet at Viaplay sliter og vi har snakket med folk i TV 2 som ikke ønsker å haste denne prosessen, legger han til. Også NTNU-forskeren kobler det manglende salget til sviktende medieøkonomi, dyrtid og at husholdningene har mindre å rutte med.

Men han tror ikke lufta har gått ut av ballongen.

– Det har den ikke, men vi kan få en midlertidig nedgang. Det er normalt og det har skjedd før i forskjellige land, sier Solberg som også påpeker at «piratseing» er i ferd med å bli et problem for norske medieselskap.

– Flere titalls prosent ser internasjonal fotball billig eller gratis på denne måten, sier Solberg og opplyser at NTNU forsker på fenomenet.