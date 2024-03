«Martin Ødegaard var definisjonen på kvalitet».

Slik innleder storavisen Daily Mail sin overskrift etter at Arsenal tirsdag kveld tok seg til London-klubbens første Champions League-kvartfinale siden 2010.

På spillerbørsen gir storavisen nordmannen desidert best karakter med 8,5. Målscorer Leandro Trossard og midtbanekollega Declan Rice er nærmest med 7,5.

Nordmannen var svært delaktig i at London-klubben tok seg videre i Europas gjeveste turnering.

Høydepunktet var hans strålende pasning som åpnet et ellers pottetett Porto-forsvar, og som førte til at lagkamerat Leandro Trossard satte kampens eneste mål før alt ble avgjort på straffer.

I Englands største aviser er Ødegaard utpekt som kampens store stjerne. Hos statskanalen BBC, storavisen Daily Mail, og i The Standard er det ingen som får bedre karakter enn 25-åringen fra Drammen.

Hvor god er Martin Ødegaard? Beste midtbanespiller i verden! Blant de fem beste midtbanespillerne i verden Langt bak de beste!

1 / 5 SIKKER SOM BANKEN: Martin Ødegaard ledet an i straffesparkkonkurransen da han satte den første av Arsenals straffer trygt.









Manchester Uniteds tidligere forsvarskjempe og nåværende TV-ekspert Rio Ferdinand var blant de som fullroste Ødegaards vakre forarbeid.

«En vidunderlig pasning» skildret Ferdinand og kaller Ødegaard «en låsesmed».

– Det Ødegaard gjør er ikke til å tro. Rett og slett genialt, var blant superlativene kommentatoren på TNT Sports, Ally McCoist, formidlet gjennom TV-skjermene til det britiske folk på Ødegaards geniale pasning.

«Ødegaard har produsert magi over flere sesonger nå, og tirsdag skapte han nok et øyeblikk. Han oste klasse gjennom hele kampen», skriver The Mirror om pasningen.

I The Athletic fortsetter lovordene:

«Porto frustrerte Arsenal i store perioder, men en verdensklassepasning fra hjemmelagets kaptein gjorde at Arsenal fant veien til nettmaskene».

«Hans berøringer og kroppsfinter under press og hans ballbehandling på små flater er det som gjør han unik sammenlignet med så mange andre spillere».

«Arsenals kaptein har vært i strålende form siden desember og har skapt mer sjanser fra åpent spill (62) enn noen annen spiller i Europas fem beste ligaer. Den vidunderlige målgivende pasningen var heller ikke nordmannens eneste iøynefallende øyeblikk», fortsetter avisen.

– Han er utvilsomt blant de beste spillerne i engelsk fotball. Han er så uforutsigbar og gjør ting folk ikke forventer, sier fotballskribent Amy Lawrence til VG og utdyper:

– Det er enkelte spillere du tenker «hvis ikke han spiller, er ikke laget like godt.» Han er én av dem – han har gjort Arsenal annerledes enn hva de var.

Amy Lawrence Har fulgt Arsenal siden 70-tallet og dekket klubben i 30 år. Siden 2019 har hun vært The Athletics Arsenal-skribent.

Også i Daily Mail og The Standard får nordmannen mildt sagt positiv omtale.

«Definisjonen på kvalitet. Han satte tonen med måten han presset på fra start av. Hans gode pasning satte opp Leandro Trossards viktige scoring», skriver Daily Mail.

«Kampens spiller. Pasningen til Trossard var strålende og han knytte alt sammen for Arsenal i angrepsspillet. Trygg fra straffemerket var han også», skriver The Standard.

Arsenal er nå del av en gjev liste klubber som er klare for kvartfinaler i årets Champions League.