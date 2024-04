Ifølge en pressemelding fra det nederlandske fotballforbundet har den uavhengige lisensnemnda ilagt klubben Vitesse trekk på 18 poeng.

Årsaken er at klubben gjentatte ganger over lengre tid ikke har overholdt kravene i lisensreglementet.

– Størrelsen på sanksjonen er basert på den ekstraordinære alvorligheten og omfanget av overtredelsene, sier lisensnemnda i en pressemelding.

Etterforskningen handler om det forbundet mener er tette bånd mellom Vitesse og den tidligere Chelsea-eieren Roman Abramovitsj.

Undersøkelser gjort viser at det er indikasjoner på at Abramovitsj har eller har hatt kontroll over Vitesse. Dermed er det risiko for brudd på hvitvaskingsreglene, skriver forbundet. Abramovitsj ble ilagt reiseforbud og fikk midlene sine frøset kort tid etter at Russland invadert Ukraina..

Klubben leverte heller ikke sin halvårsrapport på riktig vis, noe de tidligere har fått over en million kroner i bot for.

Den nederlandske klubben, som hadde Martin Ødegaard i stallen i 2018/19-sesongen, skriver i en uttalelse at de ikke vil anke saken.

– Selv om dette er en mørk dag for alle som bryr seg om Vitesse, er dette den dystre realiteten. En slik straff var uunngåelig. Samtidig, og dette ønsker jeg å gjøre helt klart, er vi ekstremt glad for å at vi får lov til å beholde lisensen. Den hang i en tynn tråd, sier klubbsjef Edwin Reintjes i en pressemelding.

Sondre Tronstad spilte for den nederlandske klubben i mange år før han gikk til Blackburn i fjor sommer. Han synes det er trist å se hva som skjer med sin gamle klubb.

– Veldig triste nyheter, spesielt for alle de fantastiske som jobber i klubben. Mange mister sikkert jobben sin. Jeg håper de på en eller annen måte klarer å stable seg på beina og rykke opp neste år. Det ser utvilsomt veldig vanskelig ut nå, sier Tronstad til VG.

Sørlendingen Sondre Tronstad føler med sin gamle klubb. Foto: DAVID PINTENS / AFP / NTB

Han forteller at han merket problemene allerede i fjor, hvor det tok lang tid med nye eiere og at klubben ikke hadde penger til å hente spillere permanent.

Med fire kamper igjen å spille har dermed Vitesse minus ett poeng. Klubben har spilt på øverste nivå i Nederland siden 1989.

– Det er dog klart fra lisensnemndas svar at det er tro på klubbens nye retning. Vi klamrer oss til det og vil fortsette med den. Vitesse kommer ikke til å forsvinne, sier Reintjes selvsikkert.