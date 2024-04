Først røk Arsenal ut etter ettmålstap mot Bayern, som vant 4–3 sammenlagt.

Deretter trakk Manchester City det korteste strået i straffesparkkonkurransen mot Real Madrid.

– Blytung dag for engelsk fotball i Champions League. Deres to beste lag i turneringen ut. Arsenal ødela dette i hjemmekampen. To tyske lag videre. Spøker veldig for fem lag fra Premier League inn i neste sesongs Champions League nå, skriver Viaplay-kommentator Kasper Wikestad på X.

Semifinalene i Champions League Vis mer ↓ 30. april/1. mai: Bayern – Real Madrid

Dortmund – PSG 7./8. mai: PSG – Dortmund

Real Madrid – Bayern

De to landene som plukker flest rankingpoeng i Europa denne sesongen, får nemlig en ekstra plass i neste års Champions League.

Lenge så det ut til at England hadde full kontroll når det gjaldt å holde Tyskland bak seg, men svake resultater har gjort at situasjonen har endret seg.

– England trenger et mirakel på torsdag. Faktisk kan det være avgjort allerede, skriver ESPN-journalisten Dale Johnson, som har spesialisert seg på lover og regler i fotballen.

Det er først og fremst dårlig nytt for Aston Villa eller Tottenham, som ser ut til å kjempe om fjerde- og femteplassen i Premier League.

De fire beste lagene er direktekvalifisert til neste års Champions League. Nå blir det et rotterace om hvem av lagene som tar den siste plassen.

Premier League-tabellen

Det har kun skjedd én gang på de seks siste sesongene at England ikke har hatt lag i Champions League-semfinalene. Det var i 2019/20-sesongen.

Liverpool og West Ham er fremdeles med i Europa League, men må snu dårlige utgangspunkt mot henholdsvis Atalanta (0–3) og Bayer Leverkusen (0–2). I Conference League vant Aston Villa 2–1 hjemme mot Lille i første gang.

Dersom alle tre lagene ryker ut vil det være første gang siden 2014/15 at det ikke er noen engelske lag igjen i semifinalen.

Den gang hadde ikke England engang lag i kvartfinalene hverken Champions League eller Europa League, mens Conference League ikke var opprettet.

