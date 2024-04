– Jeg har snakket med så mange om det og funnet ut at det skader ikke å prøve et beskyttende pannebånd, sier han til VG.

VG snakker med Kongsvinger-spilleren på trilletur med sønnen Joel, mens pomeranianen Bella bjeffer i bakgrunnen.

Vegard Leikvoll Moberg Kongsvinger-spiller – her fra tiden i Brann

Laget hans tar imot Egersund mandag. I helgen har han ladet opp med å se Eliteserien, hvor både Fredrikstad-spiller Morten Bjørlo og Brann-spiller Ulrik Mathisen ble utsatt for stygge hodesmeller.

Sistnevnte fikk mandag konstartert hjernerystelse, bekrefter Brann-legen til Bergens Tidende.

Nå tar Vegard Leikvoll Moberg grep. Kongsvinger-spilleren har bestemt seg for å gå til innkjøp av et pannebånd som skal beskytte mot hodeskader.

– Jeg har sett og tenkt på det som følge av egne erfaringer og at jeg synes det skjer mer og mer hodeskader i fotballen generelt, sier midtbanespilleren.

GULLSESONG: Vegard Leikvoll Moberg (til høyre) ble seriemester med Bodø/Glimt i 2020. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– I Brann sa jeg til folk at jeg tipper at det på sikt kommer til å være påbudt med hjelm og ikke leggskinn. Jeg knekker heller en fot og er ute i noen måneder enn å få en stygg hjerneskade. Det står jeg for, og det bør kanskje bli mer og mer fokus på det.

Selv om det er mer fokus på hodeskader og at man gjerne blir byttet ut oftere når man får en smell, mener Moberg at det kanskje ikke er nok.

Tidligere denne måneden gikk Manchester United-stjernen Raphaël Varane ut og advarte mot «livstruende hjernerystelser».

– Hva som skjer om 20-30 år med hodene til oss som har nikket masse er jo et spørsmål, så man bør kanskje være litt føre var, sier Leikvoll Moberg.

Han forteller at han på kort tid har fått to smeller som kan ha vært lette hjernerystelser, men som han ikke har gjort noe videre med.

– Det setter jo en liten sånn «oi, tenk om det er noe», men jeg fortsetter jo likevel. Det kan jo være at jeg har blitt eldre og tenker mer på det, og kanskje litt mer konsekvenstenkning nå som jeg har fått en sønn, men det bør kanskje være mer fokus på det fra tidlig alder.

– Leggskinner er jo påbudt, men på trening er det nesten ingen som bruker det, og det skjer aldri skader, mens en hodesmell skjer veldig ofte.

Er beskyttende hodeplagg i fotballen en god idé? Ja Nei Kanskje

Han mener det burde vært større aksept for bruk av beskyttende hodeplagg.

– Når jeg har spilt mot folk med pannebånd eller hjelm før, så har jeg tenkt «du ser dum ut». Nå har jeg kommet i en alder hvor jeg gir faen i sånne ting. Jeg har stusset av meg alt håret etter headinger, så å løpe rundt med et pannebånd skal jeg ikke flau over.

Guro Pettersen Den tidligere Vålerenga-keeperen begynte med pannebeskytter etter over ti hjernerystelser

Han forteller at han har fått behandling for hode og nakke to-tre ganger i uken, trolig som følge av fotballrelaterte skader.

– Det går ikke utover fotballen, men det er ikke noe behagelig. I forrige uke fikk jeg svar fra MR at det så fint ut, men de kunne se at det var slitasje i nakken, sier 33-åringen, og takker Kongsvinger-fysio Sondre Buvarp for god oppfølging.

Han sier at han har vurdert å snakke med tidligere lagkamerat Bjørn Inge Utvik om hans bruk av hjelm og hvordan det påvirker spillet.

– Jeg var jo med ham i Sogndal da han først begynte med hjelm. Han er litt galere enn meg, så det er bra at han har fått seg hjelm, for han hadde vel på det tidspunktet seks-syv hjernerystelser tidlig i 20-årene. Da fikk han vel beskjed om at «får du en til, så må du kanskje legge opp med tanke på videre liv».