– Vi har en god dialog, så får vi se hva som skjer. Jeg har ikke mer å si på det nåværende tidspunkt i hvert fall, sier Glimt-kapteinen litt nølende.

Foreløpig har Patrick Berg tre år igjen av kontrakten som går ut sommeren 2027, men nå går det mot enighet om ny kontrakt.

– Det ser jeg ikke bort ifra. Jeg har ikke snakket med agenten min på flere dager. Akkurat nå vet jeg faktisk ikke helt hva ståa er, men jeg tror både jeg og Glimt vet hvor vi har hverandre.

– Men du kan bekrefte at det skjer noe der?

– Det har vært en dialog over lengre tid, men det er ikke noe som haster. Det er egentlig ikke noe nytt som har skjedd nå som jeg vet om i hvert fall. Jeg vet ikke om du har hørt noe mer enn jeg har hørt?

BYTTET INN: Patrick Berg har slitt med magetrøbbel under landslagssamlingen, men kom inn i 1–1-kampen mot Slovakia. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det lure smilet og latteren avslører at han tas på sengen av VGs spørsmål om forhandlingene.

I tillegg til at den nye kontrakten trolig betyr flere år i Bodø/Glimt, innebærer det trolig også høyere lønn.

– Går du opp i lønn nå da?

– Nei, ingen aning! Jeg må kanskje spørre deg! Jeg har ikke sett noe kontraktsforslag, ler Berg.

Ifølge informasjon har det imidlertid vært minst ett kontraktsforslag på bordet.

Detaljene er ikke spikret, men dersom kontrakten strekker seg til 2029, vil han være 32 år ved kontraktens utløp.

Nylig uttalte han i TV 2-podkasten «Spiss Vinkel» at han ikke følte at han fikk vist hva han var god for i franske Lens, og at det kunne friste med et nytt utenlandseventyr.

– Jeg føler selv at jeg ikke lyktes godt i Frankrike, selv om jeg føler meg trygg som spiller at jeg ikke hadde ferdighetene som skal til. Når jeg ser tilbake på det så var jeg ikke i nærheten av å få ut det beste. Neste gang jeg skal ut må jeg kanskje tenke over hva som gjorde at jeg ikke fikk ut mitt beste.

– Ja, for det kommer en neste gang?

– Det håper jeg virkelig, det skal jeg ikke legge skjul på. Men man skal aldri si aldri. Jeg trives ekstremt godt i Glimt. Jeg har familie her og en datter som akkurat har begynt i barnehagen. Det blir vanskeligere å nappe ut hele familien fra hverdagen og stikke av gårde. Men jeg kjenner på det ønsket om å prøve meg så høyt som mulig. Om det ender opp med at Glimt kommer til å være det høyeste nivået som er aktuelt for min del, så lever jeg fint med det.

VG forsøkte å få en kommentar fra sport manager i Bodø/Glimt, Håvard Sakariassen, men han har ikke besvart henvendelsen.

