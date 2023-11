– Erling kommer til å være på banen i morgen, så får vi se om det blir fra start eller i løpet av annenomgang, sier Solbakken.

Landslagssjefen holdt onsdag pressekonferanse dagen før privatlandskampen mot Færøyene. Om Haaland spiller – samt hvem som skal stå i mål – var de to store spørsmålene før oppgjøret.

– Jeg har ikke bestemt meg for om han starter. Det er noen konstellasjoner jeg vil se an, og så er det noe smårusk hos noen, sier Solbakken.

Solbakken kunne også bekrefte at Brann-keeper Mathias Dyngeland får sin debut. Han har vært i flere landslagstropper, men ikke fått spilt noe ennå.

– Dyngeland står i morgen. Egil (Selvik) står mot Skottland, sier Solbakken.

Haugesunds målmann – kanskje Eliteseriens beste keeper denne sesongen – vurderes likevel ett hakk foran av landslagssjefen.

FÅR DEBUTEN: Mathias Dyngeland. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Det er to keepere med forskjellige styrker. Setter du det på spissen og presser meg, og sier at hvis den kampen mot Skottland hadde vært avgjørende for å gå til EM, hadde nok Egil stått den, vedgår Ståle Solbakken.

Bortekampen mot Skottland er Norges siste oppgjør i EM-kvaliken. Den spilles søndag kveld.

Ørjan Håskjold Nyland har vært fast landslagskeeper de siste årene. Han meldte overgang til den spanske storklubben Sevilla i sommer.

Der sto han syv kamper på rad, før han måtte stå over den siste kampen på grunn av hoftetrøbbel.

Han ble først tatt ut i landslagstroppen, men meldte så forfall.

– Vi visste at Ørjan var usikker da vi tok ut troppen, og nå viser det seg at han trenger mer tid før han er klar for spill, forklarte Solbakken.

SPILLER: Ståle Stolbakken sier at Erling Braut Haaland kommer til å spille mot Færøyene. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

De to beste nasjonene i gruppen kvalifiserer seg til EM. Spania og Skottland er allerede sikret de to plassene. Norge kan i beste fall bli treer.

Selv om kampene dermed ikke har noe å si for Norges EM-sjanser, mener midtbanemann Sander Berge at de er viktige.

– Det er masse rom for forbedring og en mulighet til å ta med seg selvtillit, sier Berge på pressekonferansen.