Søndag staket han inn til en sensasjonell andreplass på 20 kilometer intervallstart.

Han ble kun slått av Kjelsås-løperen David Thorvik i Norgescupen, nivået der de «nest beste» løperne som ikke blir tatt ut til verdenscup går.

– Det var et helvete de siste to rundene. Jeg åpnet litt for hardt, sier Petter Northug til VG.

På slutten røynet det litt på for veteranen.

– Jeg var veldig kokt og knakk sammen teknisk, sier Northug etter målgang:

Eirik Mysen ble nummer tre, mens Henrik Dønnestad ble nummer fire.

– Det var imponerende sterkt av Petter i dag. Det må jeg si, sier Dønnestad.

– Det er helt sykt imponerende. Det var litt av motivasjonen for å gå på her. Jeg tenkte at «jeg kan ikke bli slått av en mosjonist», sier Thorvik.

– Det imponerer meg helt ekstremt. Han kan bli enda mer seriøs, så hvis han vatter opp nå så kan det bli skikkelig moro, sier Eirik Mysen.

Det er ingen smågutter som Petter Northug kjempet mot. Flere av løperne har resultater svært gode resultater denne sesongen:

Henrik Dønnestad gikk blant annet til andreplass på jaktstarten i Tour de Ski og har flere pallplasseringer i verdenscupen denne sesongen. Han ble også nummer tre i prøve-VM i Trondheim før jul.

Håvard Moseby er nummer tre i skandinavisk cup, som er nivået under verdenscupen. Han er få poeng bak Mattis Stenshagen, som ble nummer fire på 20 kilometeren i verdenscupen i Oberhof nylig.

Prestasjonen fikk VGs eksperter til å måpe.

– Se på dette! Han går jo sikk-sakk oppover her nå. Han er i ferd med å gjøre noe helt stort. Hvordan er det mulig? kommenterte Jan Christian Bjørn da Northug passerte ved 12,4 kilometer.

– Jeg er veldig overrasket, sa en lamslått Åge Skinstad i kommentatorboksen om Northugs prestasjon.

– Det er helt vanvittig det vi er vitne til nå, kommenterte Bjørn.

