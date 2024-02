– Rent fysisk er han på Bjørn Dæhlie-nivå på den alderen han er nå, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Noe av det villeste jeg har sett i skisporet, sier hans kollega Fredrik Aukland om VM-gullet onsdag.

Jørgen Nordhagen er et multitalent som allerede har bestemt seg for å legge langrennsskiene på hylla for å satse alt på sykling.

Han har skrevet kontrakt med et av verdens beste sykkellag, Visma-Lease a Bike (tidligere Jumbo-Visma) og målet er å kjøre blant de aller beste i World Tour.

– Selvfølgelig er det et tap for langrenn. Jeg kan ikke huske at et så stort talent innen langrenn har valgt å satse på en annen idrett, sier Fredrik Aukland til VG.

– Samtidig forstår jeg at han velger sykling, som er en mye større idrett, og han må velge om han skal se hvor langt han kommer, sier NRK-eksperten.

VM-VINNER: Jørgen Nordhagen. Foto: Borut Živulović / BoBo / NTB

– Vi har vært klar over dette ei god stund, men det er selvfølgelig kjedelig for langrenn - for det er et helt fantastisk talent, sier landslagskoordinator Ulf Morten Aune til VG.

– Han har en vanvittig kapasitet, blandet med særdeles god teknikk. Da går det fort.

– Kunne dere ha gjort mer for å beholde ham?

– Jeg vet at det har vært en dialog, men det må han få bestemme selv. Og døren er åpen om han ombestemmer seg. Det vet han.

Foto: Faksimile fra X

– Var det noe poeng å ta ham med til junior-VM når han ikke skal fortsette?

– Vi var aldri i tvil om at han skulle gå. De beste går uansett. Og kanskje kan han ombestemme seg i fremtiden!

Torgeir Bjørn sier at langrenn går glipp av et sjeldent stort talent:

– Et stort tap for langrenn og en stor seier for sykkel, sier han.

– Han har en fysisk kapasitet som kunne sprenge grenser i langrenn. Rent fysiske er han noe av det ypperste jeg har sett på den alderen.

– Å kombinere er ikke mulig på toppnivå. Det er sikkert et fornuftig valg å ta.

Fredrik Aukland får nesten ikke nok av å se på onsdagens gull-løp:

– Jeg måtte faktisk gå tilbake og se deler av løpet om igjen. Jeg har sett noen klipp fra løypa som er noe av det bedre jeg har sett av en langrennsløper både når det gjelder kapasitet og teknikk. Han minner meg om Simen Hegstad Krüger, med en enorm kapasitet og som sikkert kunne kommet på topp internasjonalt nivå, sier Aukland og sammenligner altså med mannen som tok tre gull i ski-VM sist vinter.

LANDSLAGSKOORDINATOR: Ulf Morten Aune. Foto: Geir Olsen / NTB

Pappa Finn Vegard Nordhagen, selv syklist i toppklasse på 1980-tallet, sier til VG:

– Jørgen tar valgene selv, men han har kommet til et veiskille der han må ta et valg om å gå «all inn».

– Hvorfor ble det sykkel?

– Det er en enda lengre vei å gå i sykling enn i ski. Utfordringen er enda større. Han var heldig å få kontakt og så kontrakt med Visma-Lease a Bike. Da satte det på mange måter premissene for hva han skulle velge.

– Er det rart å gi seg med et VM-gull?

– Det er rart, men det er samtidig enklere når han har nådd et mål han har satt seg, sier Finn Vegard Nordhagen, som forteller at sønnen så langt har likestilt de to idrettene.

Fredrik Aukland har troen på Nordhagen også på sykkelsetet:

– Dette er en gave til sykkelsporten. Du skal ikke se bort i fra at vi ser ham i Tour de France i løpet av fem år.