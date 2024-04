Manageren gir seg i Liverpool etter sesongen. Siden tyskeren kom høsten 2015 har han blitt elsket av både spillerne og fansen.

Nå jakter Liverpool og Klopp en perfekt avslutning med å vinne Premier League. Søndag kl. 16.30 venter rivalene Manchester United borte på Old Trafford.

– Jeg elsker intensiteten og fokuset rundt disse kampene, sier Klopp til Sky Sports.

I intervjuet blir han spurt om egen personlighet. Det er da han påpeker en forskjell mellom seg selv og noen av kollegaene.

– Kan jeg gjøre humøret bedre i rommet, prøver jeg det. Noe annet er bortkastet tidsbruk. Jeg elsker folk. Jeg er interessert, nysgjerrig, vil lære og lytte, sier Klopp og legger til:

– Det har gitt meg mange fantastiske øyeblikk, jeg har mange mennesker jeg bryr meg om og tenker på.

Virgil van Dijk og Jürgen Klopp. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

Liverpool-bautaen Virgil van Dijk sier han ble litt lei seg da Klopp informerte spillerne på et møte i vinter om at han slutter.

– Jeg trodde aldri jeg skulle spille i Liverpool uten han som manager. Hvis du tenker på Liverpool, er Jürgen Klopp noe av det første du kommer på. Han er en del av byens kultur, sier van Dijk til The Times.

– Og suksessen vi har hatt er utrolig, hva han har gjort siden han kom, sier van Dijk.

Klopp har lovet at han ikke skal trene et lag i England igjen, og hintet om at han vil ta en pause fra fotballen. Van Dijk tror ikke den blir langvarig.

– Jeg tror han vil komme tilbake ganske kjapt for han lever og puster fotball. Vi får se.

Siden sjokkbeskjeden kom 26. januar, har Liverpool vunnet syv at ni Premier League-kamper.

Alysson Rudd, skribent i storavisen The Times, hyller måten Klopp og Liverpool har klart seg tross skadeproblemer underveis i sesongen – og hvordan unge spillere har kommet inn i laget og prestert.

«Det burde være frykt og usikkerhet. I stedet har laget vist uendelige illustrasjoner på hvorfor Klopp føler at han forlater dem i fin tilstand», skriver Rudd.

«Filosofien hans går som sømmer av gull gjennom hele organisasjonen», skriver Rudd.