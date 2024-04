Shiffrin har delt nyheten med et smilende bilde av henne og kjæresten, og med en rekke emojier, blant annet enn forlovelsesring, og en av et par.

Hun har også bilde hvor hun stolt viser frem forlovelsesringen mens Kilde holder henne i hånda.

Gratulasjonene har strømmet på siden hun la ut meldingen like etter klokken 01.

– Aaah. Jeg har aldri vært så glad for mennesker jeg ikke kjenner i det hele tatt! Gratulerer, skriver en åpenbar fan av de to.

En annen skriver:

PÅ RØD LØPER: Shiffrin og Aamodt Kilde sammen med Time Magazines storslåtte fest for å feire de «100 mest innflytelsesrike» i verden, i april i fjor. Foto: ANDREW KELLY / Reuters / NTB

– Det finnes ikke nok glade, feirende, eller hjerteemojier for denne posten! Gratulerer til vårt favorittpar og to fantastiske mennesker!

– Yaaaayyyy (endelig)! Gratulerer til begge to, skriver skihopper Eva Pinkelnig.

Amerikanske Shiffrin fra Vail i Colorado er tidenes mestvinnende alpinist. Hun har allerede rukket å bli en «norgesvenn».

Aamodt Kilde var i offentligheten så sent som for to dager siden da han fikk være med på Lindmos aller siste sending i historien.

Paret bekreftet forholdet i slutten av mai 2021.

– Ja, vi er kjærester. Det er ganske nytt, men vi har kjent hverandre i seks år og nå klaffet det. Vi begynte bare å prate sammen. Det er veldig hyggelig, sa Aleksander Aamodt Kilde til VG den gang.

Denne sesongen har bydd på flere nedturer for paret:

I januar falt Kilde stygt under utfor-rennet i Wengen. 31-åringen fikk et dypt kutt i leggen og skulderen ut av ledd - og måtte stå over resten av sesongen.

En snau uke senere pådro Shiffrin seg en kneskade. Hun vant i comebacket i Åre halvannen måned senere.

Paret har blitt svært populære også utenfor skisporet: