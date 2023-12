Fjorårets tapende finalist i Wimbledon fortalte i Netflix-serien «Break Point» at vurderte å ta sitt eget liv og at han var innlagt på psykiatrisk sykehus etter Grand Slam-turneringen i 2019.

I et nytt intervju med den britiske TV-profilen Piers Morgan snakker Kyrgios om hvordan Andy Murray, som har tre Grand Slam titler på CV-en, forsøkte å hjelpe australieren.

TAKKNEMLIG: Den britiske tennislegenden Andy Murray hylles og takkes av Nick Kyrgios, som slet med selvskading og psykisk helse. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

Kyrgios har forklart at han tidligere har spilt med langermete trøyer for å skjule arr og sår etter selvskading.

– Han så det og spurte «Hva er det som er på armen din?». Det var ganske ille på det tidspunktet. Andy prøvde åpenbart å gi meg råd, men jeg var så fanget i mine metoder da at jeg ikke hørte etter, sier Kyrgios.

Ifølge The Times skal Murray ha varslet Kyrgios’ manager etter å ha sett arrene.

– Jeg er selvsagt veldig takknemlig, og jeg takker ham mye.

– Jeg tror det var rundt ett og et halvt år til to år med bare skading. Det var veldig mørkt, for å være ærlig. Jeg hatet meg selv. Jeg hatet å våkne opp og jeg hatet å være Nick Kyrgios, beskriver 28-åringen i intervjuet med Piers Morgan.

Kyrgios sier han er glad for å ha åpnet opp om utfordringene sine og mener han har hjulpet mange fans.

– Det har vært det mektigste i karrieren min: at folk kommer til meg med ekte problemer, forteller han han.

Tennisprofilen, som er kjent for sin utradisjonelle og hissige oppførsel på banen, har slitt med skader denne sesongen og har ikke spilt på ATP-touren siden juni.