Sirkus Start har på ingen måte slått ned teltet. Torsdag i neste uke, 25. januar, venter en av hovedforestillingene.

Et ekstraordinært årsmøte skal stemme over et nytt, midlertidig styre. Håpet er å samles om en felles retning etter måneder og år med kaos, elendig økonomi og en kvalikkamp tapt på walkover på grunn av frossen bane.

En gruppering har gått sammen og dannet et nytt interimstyre. Dette kommer etter at klubbens medlemmer har krevd et ekstraordinært årsmøte og kommet med sterk mistillit til det sittende styret.

Styreleder Ole Magnus Skisland trakk seg med umiddelbar virkning for noen dager tilbake.

«Vi er blitt sterkt anmodet om å sende vår innstilling til administrasjonen innen 18.1.2024. Siden det ikke har lyktes oss å få til et fellesmøte med dagens styre før denne dato, sendes derfor vårt forslag til kandidater.» skriver Børre Fredriksen i et dokument publisert på klubbens nettsider.

Børre Fredriksen er tidligere supporterleder i Start. Slik han var på dette bildet, tatt i 2006 etter Tom Nordlies avgang. Siden den gang har det vært langt mellom oppturene for sørlandsklubben. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Han er foreslått som ny, midlertidig styreleder. Fredriksen forteller at grupperingen forsøkte å få en dialog med det sittende styret før jul, men at det ikke lyktes.

I dokumentet er det foreslått at han skal få med seg tidligere Start- og Viking-spiller Rolf Daniel Vikstøl, den Kristiansand-bosatte, svenske journalisten Oskar Månsson og tidligere styreleder Monica B. Grimstad. For å nevne noen.

«Vi har fortsatt tro på at det kan være mulig å enes om et felles styre før ekstraordinært styremøte torsdag 25. januar. Vi, dvs. kandidatene til nytt interimsstyre, er også innstilt på å trekke vårt kandidatur, dersom dette skaper splid i klubben eller medlemmene ønsker å beholde dagens styre», skriver Fredriksen.

SLUTT I START: Sindre Tjelmeland og sportslig leder Magni Fannberg ble begge betalt ut av sine kontrakter foran denne sesongen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Tidlig denne uken gikk konstituert daglig leder Sveinung Hedding-Valvik ut med et åpent brev til alle Start-fans.

«Klubben har ikke vært bærekraftig over lengre tid og tiltakene for å nå et bærekraftig nivå er mange og vanskelige. Problemene går lenger tilbake i tid med en kostnadsbase det har tatt tid å redusere.», skriver han og kommer med en redegjørelse over klubbens økonomi.

Det er mørk lesing for alle med gult hjerte.

Underskuddet for 2023 er på ti millioner. Egenkapitalen er spist opp og er syv millioner i minus. Fortsetter det vil det ende i poengtrekk og i ytterste konsekvens nedgradering til 2. divisjon.

Konsekvenser med negativ egenkapital: Vis mer ↓ Som omtalt av Starts konstituerte daglige leder: Ved rapportering av negativ egenkapital pr. 30.06.2024 vil klubben bli straffet med to minuspoeng Ved rapportering av negativ egenkapital pr. 31.10.2024 vil klubben straffet med tilbaketrekking av klubblisens. Det betyr i praksis at klubben blir flyttet til 2. divisjon (Postnord-ligaen) Ved rapportering av negativ egenkapital pr. 31.12.2024 vil klubben med straffet med åtte minuspoeng i den divisjonen spiller i.

«Det er en stor jobb vi står overfor, og jeg vil be alle gode krefter rundt klubben bidra til at vi finner løsninger som sikrer at vi får en ansvarlig og bærekraftig klubb i fremtiden.» skriver Hedding-Valvik.

En av løsningene kan være et samarbeid med amerikanske investorer. Slik VG tidligere har omtalt ønsker en gruppe fra USA å investere i klubben, og få med seg blant andre Jesper Mathisen på laget.

Dette er amerikanerne Vis mer ↓ Fædrelandsvennen avslørte denne uken hvem de tre amerikanske investorene er. Alle har utgangspunkt i den amerikanske byen Pittsburgh: Roger Loughney – har slått seg opp på salg av medisinsk utstyr samt investering i eiendom. David Grim – Entreprenør innen informasjon og samfunnskontakt Jean Bley – Konserndirektør i Wilmington Savings Fund Society. Sitter i styret til Philadelphia Union Foundation Grupperingen har foreslått å stille med fire millioner dollar – litt over 40 millioner kroner. I tillegg ønsker de å se på muligheten for å kjøpe tilbake Sparebanken Sør Arena fra Kristiansand kommune.

Den nye grupperingen stiller seg positiv til forslaget.

«Vi har hatt positive møter med representanter for amerikanske investorer og er optimistisk med tanke på et mulig samarbeid. Vi ønsker å jobbe for at investorene og IK Starts årsmøte skal akseptere en avtale som sikrer klubbens videre».

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes torsdag 25. januar. Et møte som kan bli avgjørende for fremtiden til en gammel storhet.

PS. Start begynte på oppkjøringen til Obos-ligaen denne uken. Det gjør klubben uten hovedtrener, sportslig leder, materialforvalter, styreleder og permanent daglig leder på plass.