Først hadde nordmannen vært nest sist både på 1–0 og 3–3 – før han med sitt nest beste ben, det høyre, kranglet inn 4–3 ni minutter på overtid. Det ble til slutt 5–3 etter en kontring.

Først vendte Sørloth bort en forsvarer og spilte opp Gerard Moreno til ledermålet. Villarreal ledet også 2–0, før Barcelona snudde etter mål av Gündogan, Pedri og et selvmål av Eric Bailly.

Men seks minutter før full tid var Sørloth på ferde igjen.

Grafikk: www.sofascore.com

Med en presis stikkpasning spilte spissen frem Guedes, som klinket 3–3 nede i hjørnet bak Iñaki Peña i Barcelona-målet. Men det var bare begynnelsen på sluttspurten til Villarreal, som dro til med to overtidsmål.

Tre råsterke bortepoeng for Sørloths lag, som også betyr en ny nedtur for Barcelona-trener Xavi. I midtuken røk de ut av cupen for Atlético, og heller ikke i ligaen har den den gamle midtbanemaestroen greid å få maks ut av Barcelona-laget. Rivalen Real Madrid er hele ti poeng foran, mens overraskelsen Girona har åtte poengs forsprang til katalanerne.