– Vi er en splittet klubb og vi må gjøre noe med det i dag!

Det var den klare beskjeden fra Start-medlem Trond Aukland. Han er en av frontpersonene i et medlemsopprør mot det sittende styret i Start.

Opprør ble til oppgjør under et ekstraordinært årsmøte i Kristiansand torsdag.

Debatten handlet om to ting:

Ville årsmøtet stemme for mistillit mot det sittende styret i Start?

I så fall var veien kort til et nytt, midlertidig styre. Et forslag hadde blitt presentert på forhånd.

Etter nesten to timer med debatt kom det til avstemning. Styret i Start kastes med tre stemmer margin.

– Lykke til, til de som skal gjøre jobben videre. De har en kjempeviktig jobb fremover, sier fungerende styreleder frem til dette, Seunn Smith-Tønnessen til VG.

FERDIG: Seunn Smith-Tønnessen får ikke fortsette som styreleder i Start. Foto: Steffen Stenersen

Da opptellingen var over viste det seg at det hadde kommet inn seks stemmer flere enn det var stemmeberettigede i salen. Likevel var differansen nok til at man kunne fastslå at styret kastes.

Nå skal et interimsstyre ledet av Børre Fredriksen styre frem til det ordinære årsmøtet om noen uker.

– Jeg er opptatt av at det var en veldig delt sal. Det var ikke en overvekt av stemmer. Vi har en jobb å gjøre for å sørge for at klubben blir trygg på vårt styre, sier Fredriksen til VG.

Fredriksen er tydelig på at de er postive til de amerikanske investorene, som Start jobber med å få inn i klubben.

Dette har skjedd Vis mer ↓ Torsdag kveld arrangeres det ekstraordinært årsmøte i Start. Det kommer som følge av mistillit fra en stor gruppe av klubbens medlemmer. Spillerne i Start har også vært ute og meldt mistillit mot de som leder klubben. «At styret har jobbet i lengre tid med å sparke hovedtreneren vår, uten å ha en klar plan for hva som skal skje videre, virker lite gjennomtenkt. Og uten en kompetent sportssjef er den sportslige kompetansen i klubben sterkt svekket» skrev spillerne. Det førte til at styreleder Ole Magnus Skisland gikk av med umiddelbar virkning. Fra før har Terje Marcussen, daglig leder, gått av etter baneskandalen hvor Start tapte på walkover mot Bryne. Sørlandsklubben hadde ikke skrudd på undervarmen til den frosne banen. Samtidig sliter Start med svært svak økonomi. 2023 endte med rundt ti millioner i minus, og egenkapitalen er nå på minussiden med syv millioner. Klubben risikerer poengtrekk og i verste fall degradering om egenkapitalen ikke blir positiv. En amerikansk investorgruppe ønsker å gå inn i klubben, og få med seg blant andre Jesper Mathisen. En gruppering bestående av blant andre tidligere spiller Rolf Daniel Vikstøl ønsker å erstatte det sittende styret for en periode. Samtidig med dette har sportslig leder Magni Fannberg og trener Sindre Tjelmeland fått sitt arbeidsforhold avsluttet. Start står uten hovedtrener, assistenttrener, sportslig leder og materialforvalter. Akademisjef Tomi Markovski leder lagets treninger sammen med toppspillerutvikler John Robert Holmgren.

Tidligere Start-profil Rolf Daniel Vikstøl skal inn i styret de neste seks ukene før årsmøte. Han er glad for kveldens utfall.

– Det var det vi håpte på. Vi stilte til valg at vi ville ha et nytt styret før ordinært årsmøte, sier Vikstøl til VG.

– Først og fremst er det jo trist at vi er der vi er. Men sånn som det har vært de siste årene, og ting som har skjedd underveis, så er det nesten ikke noen vei utenom, legger Vikstøl til.

Fungerende styreleder Seunn Smith-Tønnessen slo tilbake mot mistilliten tidligere på kvelden.

– Det er ikke noe stas å stå her som styremedlem. Jeg håper at diskusjonen her kan ta fatt i det alvorlige i å avsette et styre. Da skal man virkelig ha mistillit. Da skal vi ha gjort noe som er direkte ulovlig eller som krenker klubben. Jeg klarer ikke å se det i argumentasjonen, sa Smith-Tønnessen.

Et mørkt bakteppe for hele diskusjonen er økonomien til Start. Egenkapitalen er spist opp og er negativ. Det må fikses om ikke konsekvensene skal bli poengtrekk og degradering.

Det sittende styret er i full gang med å legge en plan for et samarbeid med amerikanske investorer.

– Vi har signert en intensjonsavtale. Vi har fått et meget godt inntrykk av de, og har en intensjon om å finne ut av noe som kan fungere for begge parter, sier styremedlem Jens Ove Klev til salen.

– Vi opplever det som fine folk, men det er mye som skal gjøres, sier Klev, og legger til at klubben har kuttet til beinet.

Likevel må lønnskostnadene ned og spillersalg blir nødvendig, om Start ikke får hjelp på en annen måte.