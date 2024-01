Det er nettstedet Foot Mercato og journalisten Santi Aouna som melder dette. Sistnevnte har 230 000 følgere på X/Twitter.

Mbappé har kontrakt med PSG til sommeren, og har derfor siden nyttår fritt kunne snakke med klubber om en kontrakt fra sommeren av.

Ifølge nettstedet skal Mbappé og Real Madrid ha kommet til enighet for noen dager siden.

The Athletic meldte tidligere søndag at det nå kun var opp til Mbappé selv, og at franskmannen skal ha fått en frist til midten av januar for å bestemme seg.

Ifølge nettstedet skal Mbappé i 2022 ha fått tilbud om en signeringsbonus på 130 millioner euro, samt en årslønn på 26 millioner euro. Tilbudet 25-åringen nå skal ha takket ja til er lavere, ifølge The Athletic.