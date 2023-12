I en mesterskapsløs sesong betyr Tour de Ski ekstra mye for langrennsløperne. Nå kan sesongens store mål ryke for Frida Karlsson.

På skiathlon i Granåsen lørdag var hun nesten to minutter bak lagvenninne Ebba Andersson i mål. Etter at Karlsson fikk corona i slutten av november, har ikke kroppen spilt på lag.

Nå sier den svenske skiyndlingen at Tour de Ski kan ryke.

– Slik som kroppen er nå, er jeg ikke sikker på om jeg tar meg gjennom hele Touren, sier Karlsson til Aftonbladet.

Karlsson forteller til VG at det ble for mye rot da staven knakk. Men hun tok seg likevel god tid og snakket med mange journister i pressesonen etter løpet. Trøsten var at det likevel ble svensk seier. Ebba Andersson var best.

– Jeg hadde en tydelig plan om hva jeg skulle i dag, og lykkes med det, så jeg er fornøyd, sier Andersson til VG.

KNAKK STAVEN: Det er ikke bare kroppen til Frida Karlsson som ikke fungerer. På starten på 20 kilometeren knakk svensken staven. Foto: Terje Pedersen / NTB

Trener Per Nilsson har hele sesongen i hodet for den svenske langrennsyndlingen Frida Karlsson.

– Touren er tøff å si nei til, men jeg må tenke på hele sesongen. Man må se på hva som er smartest. Nå er hun ikke på full kapasitet, sier Nilsson.

– Hvor kom Frida? 15. plass? Det er ikke det hun sikter etter. Hun har vært med såpass lenge at hun vil være med lenger oppe. Vi får ta oss en prat.

Karlsson har allerede bestemt seg for å bli hjemme i Sverige istedenfor å dra til høyden etter helgen i Trondheim. Å stå over søndagens 10 kilometer er også aktuelt.