Tre Vipers-spillere i EM-troppen: - Jeg har hatt lyst til dette siden jeg var liten jente

Vipers-spillerne Katrine Lunde (42), Sunniva Næs Andersen (25)og Ragnhild Valle Dahl (24) skal spille håndball-EM for Norge i november. De to sistnevnte er med for første gang i mesterskap.