For utviklingen de siste årene har vært at Norge får stadig flere verdensstjerner på herresiden; Erling Braut Haaland, Casper Ruud og Viktor Hovland.

På kvinnesiden ser det ikke så bra ut. For eksempel tok herrene mer enn dobbelt så mange medaljer som kvinnene i ski-VM i 2023, og OL har andelen medaljer vunnet av kvinner vært rundt 30 prosent de siste tiårene.

– Vi må knekke kvinnekoden, sier Øyvind B. Sandbakk - som ikke skal starte i sin nye jobb som sportsdirektør ved Norges Toppidrettsgymnas før 1. august 2024.

– Toppidrettsgymnas er nok en viktig del av løsningen til dette - med mange lovende utøvere i sin viktigste utviklingsalder.

Disse har gått på NTG Vis mer ↓ Tiril og Lotta Udnes Weng, Maren Lundby, Caroline Graham Hansen, Magnus Carlsen, Ole Einar Bjørndalen, Lasse Kjus, Thor Hushovd, Mats Zuccarello Aasen, Vetle Sjåstad Christiansen, Aleksander Aamodt Kilde, Robert Johansson, Sander Sagosen, Henny Reistad, Tiril Sjåstad Christiansen, Emil Hegle Svendsen, Karoline Dyhre Breivang, Pål Golberg, Maiken C. Falla og Ola Vigen Hattestad.

– NTGs satsing på kvinner er noe som motiverer meg sterkt. Her har norsk idrett mye å gå på og resultatene og ressursene som brukes på kvinner er langt bak tilsvarende satsing på menn. Her ønsker NTG bidra sammen med Olympiatoppen og særidrettene til å skape en forandring og legge grunnlaget for en ny generasjon kvinnelige topputøvere, samt endre kulturen i forhold til dette arbeidet, sier Sandbakk.

Øyvind B. Sandbakk har - sammen med Guro Strøm Solli og Hanne Staff - skrevet boken «Den kvinnelige idrettsutøveren».

– Kunnskapsgrunnlaget innen idrettsfysiologi, treningslære og medisin bygger i stor grad på forskning som er gjennomført på menn. Selv om de fysiologiske forskjellene mellom kvinner og menn er betydelige, har tradisjonelle treningslærebøker i liten grad tatt høyde for dette, mener Øyvind B. Sandbakk.

SPORTSDIREKTØR: Øyvind B. Sandbakk. Foto: Kim Sørensen, NTNU

Han ser på toppidrettsgymnasene som en av de viktigste utviklingsarenaene i norsk idrett.

– NTG har per i dag syv videregående skoler og syv ungdomsskoler på sentrale steder i Norge. På disse har vi over 400 høykompetente lærere og trenere med spesialkompetanse på å tilrettelegge for kombinasjonen toppidrett og utdanning.

Til sammen er det over 2000 elever ved disse skolene. De bedriver over 30 forskjellige idretter.

Den nye sportsdirektøren ved NTG er i dag professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU der han også er leder for Senter for toppidrettsforsking. Han er også professor II ved Norges Arktikske Universitet.

Sandbakk er dessuten sjefsredaktør for forskningsjournalen «International Journal of Sport Physiology and Performance», styreleder i Trenerklubben i langrenn og styremedlem ved blant annet Norges Idrettshøgskole.