– Ingvild er en god venn, jeg håper hun skal få følge drømmene sine. Hun legger ned så mye arbeid, men jeg håper hun setter helsen først, sier Kalla til VG.

Kalla var en av Sveriges mest folkekjære utøvere da hun la opp for halvannet år siden etter tre OL- og tre VM-gull og Tour de Ski-triumf.

Mens Kalla er på turné i Sverige med sin nye bok «Skam den som gir sig» skulle Ingvild Flugstad Østberg gått skirenn på Beitostølen. Men 33-åringen fra Gjøvik fikk ikke godkjent helseattesten. Også for fire år siden fikk hun startnekt på Beitostølen av samme grunn.

– Jeg håper Ingvild får sjansen til å konkurrere igjen. Jeg håper at hun gir seg tid, men også at hodet får tid, sier Kalla til VG.

PÅ BOK-TURNÉ: Charlotte Kalla har lagt opp og blitt mamma, og nå har hun gitt ut en særdeles ærlig bok om livet som en av Sveriges største idrettsstjerner. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

I sin nye bok velger Kalla å by på egne utfordringer. Hun slet med kropp og vekt, om en evig kamp om å gå ned i vekt, i ensomhet. Hun forteller også at hun forsøkte å stikke fingeren i halsen å spy. Hun forsøkte skikkelig, men hun fikk det ikke til.

Flugstad Østberg sa mandag at balansen mellom trening og ernæring ikke har vært god nok.

KALDT: Det er ordentlig vinter på Beitostølen med tosifret kuldegrader, men det var enda kaldere da Ingvild Flugstad Østberg skulle gå NM på hjemmebane på Gjøvik sist sesong. Det ble avlyst på grunn av kulden. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Selv om det for Flugstad Østberg sliter med den balansen, så vil Kalla gjerne løfte det hun mener er skisportens store problem, som hun mener er vekt.

– Vi må prate om dette. Vi må ha større åpenhet. Fortelle hvilke konsekvenser det får om man ikke balanserer kostholdet. Dette er ikke bare en fysisk belastning, men en mental belastning, sier Kalla.

Hun skjulte utfordringene mens hun var aktiv, men har bestemt seg for at nå skal hun snakke. Kalla forteller også at utøvere åpenbart lever under et press om å prestere, men hun ville aldri innrømme det da hun var aktiv.

– Hadde jeg fortalt at jeg følte press, så hadde jeg bare satt mer fyr på det, sier Kalla.

Kalla har hatt en «skamrøst» i hodet hele karrieren. Hun forteller at hun har fått mange tilbakemeldinger fra folk som føler på det samme.

VG snakket med den svenske stjernen på telefon før solen gikk opp på Beitostølen lørdag morgen. I bakgrunn kunne man høre gode babylyder fra lille Alvin. Kalla ble mamma i juli.

Den svenske superstjernen forteller at hun vært litt redd for å velge åpenhet om sine utfordringer med vekt.

– Jeg har vært redd for hvordan det skulle bli mottatt blant yngre lesere. Det har vært «svinjobbigt». Jeg ville ikke at det skulle bli feil. Jeg håper den som leser har et støtteapparat, så de ikke bare blir sittende på rommet med egne tanker, sier Kalla.

Charlotte Kalla hadde enorm suksess, men også store nedturer i sin karriere:

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad forteller at Flugstad Østberg etter forholdene har det bra, men at det er tungt både for utøver og støtteapparat at hun ikke får gå skirenn på Beitostølen.

– Hvordan er det å være trener for en utøver med utfordringer med balanse mellom trening og ernæring på laget?

– Det er krevende selvsagt. Jeg lever meg veldig inn i dette. Jeg ønsker å ha alle på start når sesongen kommer. Det føles som et slag i trynet selvsagt, for hele teamet. Vi jobber jo sammen. Men vi må bare se fremover, vi skal få Ingvild tilbake på start, svarer Svarstad.

Han forteller at han er av den bekrymrede typen.

– Jeg er nervøs for alle utøverne på ulike ting. Så jeg går gjennom sommer og høst og kjenner på en form for usikkerhet for mange ting. Men vi har en god dialog hele veien, sier Svarstad.

– Alle sier at helsen bør komme først. Bør Flugstad Østberg vurdere å legge opp?

– Det skal hun få finne ut selv. Men uansett om man driver med toppidrett eller ikke, så er helsen viktigst, svarer Svarstad.

VG forsøkte å komme i kontakt med Flugstad Østberg tidligere denne uken, for å utdype hvordan hun har det etter startnekten, men har ikke fått svar.