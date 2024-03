– Hun er helt unik, sier Sofienlund, trener for Skistad i Konnerud, til VG.

Hun vant sprinten på hjemmebane foran den svenske rivalen Linn Svahn (som sikret sprintcupen sammenlagt) og Rosie Brennan.

– Tre seirer i skøyting før årets første kom i klassisk her. Hvor viktig var det?

– Det var viktig også. Vi har pludret med å få til noen tekniske aspekter ved det klassiske i det siste. På oppløpet leverer hun brutalt. Når det sitter så bra i klassisk, at hun gruser verdenseliten, så er det moro.

Skistad kom til verdenseliten som en komet vinteren 2018/19. Så kom noen tøffe år etter hun gikk over til rekruttlandslaget.

RADARPAR: Kristine Stavås Skistad og Lage Sofienlund Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

De to siste årene har hun slått tilbake og etablert seg som en av verdens desidert beste sprintere etter å ha satset i Konnerud.

– Det er snart tid for å ta ut neste års landslag før VM i Trondheim. Hva tenker du for Skistads del?

– For Kristine er det viktig å stille seg et spørsmål før noe annet: «Hva er det beste jeg kan gjøre for å øke sjansene mine for å gå fort i Trondheim?». Nå er det «all in» i Falun, men så skal vi sette oss ned og stille oss det spørsmålet. Svaret på det spørsmålet avgjør hva vi gjør.

– Hvordan ser du på risikoen ved å endre noe som har funket så bra de siste to årene?

– Det er selvfølgelig en risiko. Vi har funnet noe som fungerer, da er det fristende å stå i det. Samtidig, i toppidretten, så gjelder det å søke etter noe mer. Kanskje det er nettopp det vi må søke etter for å ta det neste stedet. De vurderingene må vi ta.

– Viaplay-ekspert Maiken Caspersen Falla har uttalt at Norge ikke har råd til å ha de beste utenfor landslag – at de beste må trene sammen om Norge skal reise seg etter en skuffende sesong. Betyr det perspektivet noe?

– Klart det er et aspekt. Vi ønsker at Norge som langrennsnasjon skal være sterkest mulig. Så kan man vurdere landslagsmodellen som helhet, svarer Sofienlund og legger til:

– Er det rett at vi skal ha den modellen for å reise Norge som nasjon? Eller finnes det andre modeller? Klubbnære og hverdagsbaserte modeller som også kan utfordre den landslagsmodellen vi kjenner i dag?. Kanskje det går an å tenke på forandringer rundt det. Jeg har ingen voldsomme sterke meninger den ene eller andre veien der.

Kristine Stavås Skistad var smått euforisk etter seieren, men totalt uinteressert i å prate om fremtiden.

– Hva tenker du om en mulig landslagsplass neste år?

– Ingen kommentar

– Er det noe risiko å eventuelt endre på opplegget som fungerer i dag?

– Ingen kommentar.

– Falla mener alle de beste norske bør trene sammen for å reise seg. Hva tenker du om det?

– Folk får mene i vei.

Landslagstrener Stig Rune Kveen sier det er dialog med Skistad om fremtiden.

– Vi skal snakke videre og se hva vi ender opp med, sier Kveen.

– Men er det vits å gjøre endringer for Skistad når hun er så bra med nåværende opplegg?

– Kristine har vært veldig god i gruppen gjennom sesongen og virker å trives godt. Jeg håper vi blir enig.

Landslagstrener Stig Rune Kveen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Har det vært en endring der? Har dere blitt bedre kjent?

– Ja, det handler om at relasjonen er blitt bedre og at vi er bedre kjent. Hun er veldig trygg i gruppen og bidrar veldig positivt før renn.

– Mer enn i fjor?

– Ja, kanskje litt. Hun virker å være tryggere i gruppen.