I kjærlighetens by, Paris, kan du nyte utsikten av det mektige Eiffeltårnet, mens du hører franske noter spille fra en liten restaurant i bakgrunnen.

Men som et uventet regnskyll på en solfylt piknikdag, ødelegges stemningen momentant av en fryktelig lukt.

Stanken stiger opp fra den grumsete elven Seinen og fester seg i nesehårene.

Elven renner blant annet forbi Eiffeltårnet. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP / NTB

Årsaken er at kloakksystemet, hvor regnvann og kloakk forenes, ofte blir overbelastet. Da blir urenset kloakk pøst ut i elven.

Derfor har det vært offisielt forbud mot å svømme i elven siden 1923.

Nå skal elven med det grumsete og illeluktende vannet være vertskap for flere olympiske øvelser under OL i Paris.

På grunn av farene ved å sende toppidrettsutøvere ut for å svømme i kloakk, har Paris satt i gang et enormt milliardprosjekt for å få bukt med bakteriene i Seinen.

Disse øvelsene skal gå i Seinen: Vis mer ↓ OL: Triatlon

Maratonsvømming Paralympics: Triatlon

Mellom de buldrende togene på Austerlitz stasjon og Pitié-Salpêtrière universitetssykehus fra 1600-tallet, kan man se stillas rundt en betongsirkel. Under bakken dundrer bulldosere for å bygge en tank.

– Det er en ekstrem tank, og det gjør det veldig kostbart, sier seksjonsleder for avløp i Vann- og avløpsetaten i Oslo, Jan Tveite.

Der regnvannet før bare hadde blandet seg med kloakk og overbelastet anlegget, vil det nå ledes til den enorme tanken. Etter hvert vil tanken tømmes i et roligere tempo som systemet tåler.

Når tanken er ferdigstilt, skal den romme like mye som 20 olympiske svømmebasseng.

– Hvis først Paris klarer noe så innovativt, vil dette kanskje bli stor prestisje for andre storbyer. Det kan bli en vinn-vinn situasjon for andre vil kanskje følge etter. I et miljøperspektiv er dette supert, sier Tveite

Den 30-meters dype tanken er under konstruksjon.





Prosjektet har en prislapp på 16 milliarder kroner, ifølge the Washington Post.

– Å kunne tilby bading, midt i en storby som ikke er ved havet, er fantastisk, selv om det koster mye, sier avløpseksperten.

Den store tanken har ikke kapasitet til å fjerne utslippsproblemet helt. Utslippene vil begrenses fra tolv ganger i året til rundt tre.

Tveite påpeker at dette er eneste muligheten i en så stor by som ikke ligger ved havet. Med en teknikk med ultraviolet lys skal renseanleggene også kunne fjerne bakterier mer effektivt enn tidligere.

– Den teknikken de bruker er velkjent og veldig positiv for miljøet, sier han.

En av de første som skal få æren av å prøve de nye svømmeforholdene er Kristian Blummenfelt. Gullvinneren i triatlon fra Tokyo OL har allerede testet forholdene under en test av OL-løypen i 2023.

Bakteriene er ikke det største problemet for Blummenfelt før han skal forsvare OL-gullet. Han er mer opptatt av strømmen i elven, når VG snakker med ham.

Kristian Blummenfelt Regjerende OL-mester i triatlon

– Det virker som de har god kontroll på både strømmen og bakteriene. De har forskjellige målestasjoner i elven og vet når utslippene går forbi konkurranseområdet, sier han.

Så du er ikke redd for å bli syk når du skal svømme der?

– Nei, svarer han kort.

På paradebåter skal utøverne introduseres under åpningsseremonien til OL i Paris. Foto: BERTRAND GUAY / AFP / NTB

Seinen har en stor rolle under OL i Paris. Ikke bare skal det gå øvelser i den, men for første gang i historien av sommer-OL skal åpningsseremonien gå utenfor en arena.

Vanligvis kommer utøverne traskende inn på en arena for å motta hyllest som offisiell start på lekene, denne gangen plasseres de på båter.

Langs elvebredden er det ventet 300 000 tilskuere. Forbi ærverdige Notre-Dame skal utøverne stå å vinke til de fremmøtte. Ferden på elven ender foran turistmagneten i stål, Eiffeltårnet.