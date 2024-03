Williams-fører Logan Sargeant må stå over søndagens Formel 1-løp i Australia. Årsaken er at teamkamerat Alex Albon krasjet under fredagens trening og må overta Sargeants bil.

– Dette er det vanskeligste øyeblikket jeg kan huske i min karriere. Dette var virkelig ikke lett, men jeg er her for å støtte laget og vil fortsette å gjøre det som trengs for at vi skal gjøre det best mulig, sier Sargeant.

– Logan burde ikke bli straffet for en feil han ikke har gjort, men hvert eneste løp teller når det er jevnere enn noen gang i midtfeltet. Vi tok avgjørelsen for å ha best mulighet til å ta poeng denne helgen, sier Williams’ teamsjef James Vowles ifølge motorsport.com.

Se krasjen i videovinduet øverst!

VRAK: Slik så Alexander Albons bil ut etter krasjen under treningen i Australia. Foto: MARTIN KEEP / AFP / NTB

Ifølge en pressemelding fra Williams har ikke teamet tilgang på en tredje reservebil, og har derfor tatt avgjørelsen om at Albon skal kjøre resten av helgen i chassiset som Sargeant brukte under treningene fredag.

– Denne avgjørelsen var ikke enkel å ta, og vi kan ikke takke Logan nok. Han er en ekte lagspiller. Dette blir en tøff helg for Williams, og denne situasjonen vil vi ikke sette oss i igjen, sier Vowles videre.

Albon krasjet i sving 13 under andre trening fredag. Thailenderen mistet kontroll over bilen og traff veggen i høy hastighet. Han kom uskadet fra uhellet, men bilen ble såpass skadet at den ikke kunne repareres.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.