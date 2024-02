– Jeg sendte veldig mye snaps til andre jentene. Shit, det var kanskje litt mye, eller, vi burde kanskje ha en pause fra hverandre nå?

Ingrid Landmark Tandrevold (27) er klar på at det var godt med en pause hjemme før VM i skiskyting her i tsjekkiske Nove Mesto – men det tok altså ikke lang tid før savnet etter lagvenninnene og reisekameratene meldte seg igjen.

Landslaget har nemlig en egen Snapchat-gruppe og der tok det kort tid fra de skilte lag til aktiviteten virkelig tok seg opp.

– Vi er vant til å være sammen hver dag, så da var det hyggelig å holde kontakten, så vi ikke glemmer hverandre, sier Tandrevold – og ler godt.

Ikke bare på Snapchat det er bra samhold:

VM i Skiskyting 2024 starter med blandet stafett onsdag 7. februar klokken 17.20. Rennet sendes på NRK 1 og kan følges i VG Live. Klikk her for øvelser og sendeskjema. Kvinnene går første individuelle renn med sprint fredag klokken 17.20.

Hvert medlem på kvinnelandslaget har sin egen emoji i denne Snap-gruppen. Tandrevold har elefant: Hennes «spirit animal», av følgende årsaker:

– De er veldig følsomme, men likevel kloke, selv om man ikke tror at de er det. Og de kan gråte. Visste du det? Og så holder de sammen med mammaen sin hele livet, og de trives best flokk.

Juni Arnekleiv (24) må sjekke telefonen for å se hvilken emoji hun har i gruppen. Var det hun som var ape?

– Nei, jeg er sånn oter som ligger på ryggen. Jeg er vel en avslappet type, analyserer Dombås-løperen.

De klarer ikke å leve uten hverandre, spøker Arnekleiv – at det tok to dager hjemme før hun ville ut på tur med landslaget igjen.

Noen høydepunkter fra kvinnenes skiskyttersesong til nå Vis mer ↓ Fire norske skiskytterkvinner har vært på pallen denne sesongen: Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Knotten, Juni Arnekleiv og Marit Ishol Skogan. Tandrevold har to seirer og går i den gule ledertrøya i VM. Også Knotten har gått renn i gult denne sesongen. I tillegg har de vunnet to seirer og én annenplass i stafett.

Karoline Knotten (29) har byttet fra snøugle til løve-emoji. Det var litt defensivt med snøugle, tenkte hun. Derav byttet – som tilfeldigvis kom før det som er hennes beste sesong til nå.

– Det har funket veldig bra! Jeg tror mitt indre dyr bare måtte ut, sier hun.

Hun forteller litt mer om hva gruppen brukes til. «Nå går vi på spa». «Jeg har strikket ferdig denne luen».

– Jeg er den minst delaktige i denne gruppen. Men jeg setter pris på å få meldinger, og jeg tror jeg trenger å bli pushet litt på det. Da vi kom hjem, og jeg tenkte det blir godt å få litt fred, så spammes jo den gruppen ned. Vi får ikke en uke uten hverandre, liksom! utbryter Knotten og ler.

Det er likevel bare glede å spore i Snapchat-gruppen, sier hun.

Og nå venter et verdensmesterskap for kvinnene som har levert også etter at medaljegrossistene Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland la opp forrige vår.

PS! VG kom til skade for å spørre også Marit Ishol Skogan (25) om hennes aktivitet i gruppen. Da kom det brutalt frem at hun ikke er del av den, siden hun ikke er på landslaget.

Heldigvis var hun klar over det før VG brakte denne potensielle utestengingen på banen, og tok det hele med en god latter. Unnskyld, Marit!