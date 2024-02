Det melder laget på sine nettsider.

Kontrakten strekker seg ut 2027-sesongen. Planen for unggutten er at han skal få støtte av laget i det siste året som junior, før han neste år skal kjøre for U23 for kontinentallaget Wanty-ReUz-Technord.

Etter planen skal han i 2026 være en del av verdenstouren, skriver laget i pressemeldingen.

– De klassiske løpene er de som får meg til å drømme, og de er en del av Intermarché-Wantys DNA. Derfor ville jeg veldig gjerne være en del av denne belgiske strukturen, sier Ørn-Kristoff i pressemeldingen.

– Kanskje jeg en dag kan oppnå min ultimate drøm i drakten til laget ved å vinne Tour of Flanders, Paris-Roubaix eller VM, avslutter han.

Sportsdirektør for det belgiske laget Kévin Van Melsen kaller Ørn-Kristoff for et eksepsjonelt talent.

– Han har mentaliteten til en som jobber hardt, det karakteriserer Kristoff-familien, sier han.

Van Melsen var lagkamerat med storebror Kristoff da han kjørte for det belgiske laget i 2022. Nå kjører Alexander Kristoff for det norske laget Uno-X.

– Når de syklet for laget, så oppfordret både min bror Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm meg til å bli med på dette laget. Det passer mine behov bra på alle måter, sier 17-åringen.

Felix Ørn-Kristoff har til nå kjørt for Stavanger Sykleklubb.