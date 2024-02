Er man på nivå A vil de to beste lagene i hver gruppe går direkte til mesterskap.

Tredje- og fjerdeplassen på nivå A vil gå til play off, men får en lett kamp i den ene av to play off-runder.

Er man på nivå B går ingen lag direkte videre til mesterskapet. De to beste i hver gruppe på nivå B og de to beste toerne vil gå videre til play off. De vil møte lag som er på mer eller mindre samme nivå med en gang.