Det erkjente Besseberg i retten under sin «frie forklaring» i Buskerud tingrett onsdag.

Bakgrunnen var en razzia mot boligen hans i april 2018: Da fant etterforskere fra Økokrim rundt 370.000 kroner i norsk og utenlandsk valuta.

77-åringen forklarte onsdag om svært omfattende reisevirksomhet over en periode på flere tiår.

Pengene som ble refundert etter reisene ble satt inn på en bankkonto i Østerrike, fortalte Besseberg. Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) holder til i nettopp Østerrike.

Besseberg ledet forbundet i 25 år før han måtte gå av i 2018.

HJEMMEBANE: Anders Besseberg foran gården på Vestfossen i 2018. Her gikk politiet til aksjon i april dette året. Foto: Mattis Sandblad / VG

Lenge var kontantutbetalinger vanlig. Men så ble bankoverføring brått normalen.

– Først i 2008 begynte jeg å bruke de oppsparte midlene som stammet fra reiseregningene, siden det ikke kom kontantutbetalinger fra IBU lenger, fortalte Besseberg i retten onsdag.

På det tidspunktet sto det et beløp tilsvarende rundt 800.000 kroner på kontoen.

– Disse pengene hadde jeg ikke oppgitt til norske skattemyndigheter siden jeg så på dette som utgiftsrefusjoner. Jeg tok ut 25.000 kroner ved de fleste reisene til Salzburg. Og da kona mi var med tok jeg ut 50.000 kroner, sånn at vi ikke innførte mer til Norge enn det som var lovlig. I løpet av noen år var kontoen tømt. Pengene ble brukt til privat forbruk eller lå hjemme som sparepenger, fortalte Besseberg i Buskerud tingrett.

Han anklages for å ha tatt imot bestikkelser som tidligere president for Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Klokker, eksklusive jaktturer og russiske prostituerte er blant det som ramses opp i tiltalen til Økokrim.

Økokrim åpnet rettssaken i Hokksund med å fortelle at det var funnet 370.000 kroner i kontanter hos Besseberg under en razzia i 2018.

Det gjorde Besseberg-advokat Christian B. Hjort irritert, siden disse detaljene ikke er en del av tiltalen mot 77-åringen.

Men onsdag tok Besseberg altså selv opp dette som tema under sin frie forklaring.

På et tidspunkt avbrøt dommeren og sa at det ikke var nødvendig å snakke om noe som ikke er del av tiltalen. Besseberg ønsket likevel å fortsette. Han føler seg forhåndsdømt i media og vil snakke.

– Dette har vært en enorm belastning, og en av årsakene til den voldsomme forhåndsdømmingen. At jeg skal ha mottatt store kontantbeløp for å ha skjult russisk doping. Det har vært meget ubehagelig for meg, for å si det rett ut, sa Besseberg i sal 2 i Hokksund.

TØFF KAMP: Forsvarer Christian Hjort i møte med aktor Marianne Djupesland i sal 2 i Hokksund. Saken vil gå over flere uker før dommerne trekker seg tilbake. Foto: Gisle Oddstad / VG

Han fortalte deretter om hvordan politiet dukket opp på døra i april 2018. En hund som kunne spore penger var med på razziaen.

Bessebergs penger lå i våpenskapet hans, sammen med ammunisjonen til den jaktglade 77-åringen.

– Jeg innrømmer at jeg burde oppgitt beløpene jeg hadde i den østerrikske banken, samt kontanter hjemme i Norge, til skattemyndighetene for formuesbeskatning. Jeg beklager at dette ikke ble gjort før jeg var under etterforskning i denne saken. Men jeg ba da om en frivillig retting av selvangivelsen i 2019, slik at jeg kunne gjøre opp for meg. Her tok jeg også med klokker og noen jakttrofeer som hang hjemme hos meg, sier Besseberg.

Rettssaken mot ham avsluttes først 16. februar.

De kommende dagene skal aktor Marianne Djupesland krysseksaminere Besseberg i Buskerud tingrett.