Det var Frida Karlsson som dro og dro. Hun så friskest ut på den 15 kilometer lange fellesstarten i et ufyselig vær.

Men det var lagvenninne Linn Svahn som var sterkest i spurten foran Karlsson og tyske Katharina Hennig.

Det kostet mye for Karlsson. Hun lå nede i snøen lenge etter målgang, fullstendig utslitt.

Det var langt tyngre for de norske.

Sammenlagtkandidat til pallen Heidi Weng fikk det tøft på Tour de Skis nest siste etappe. Konkurrentene hentet mange bonussekunder og hun ble bare nummer ni i mål, syv sekunder bak vinner Linn Svahn.

– Jeg hadde håpet å se Heidi litt nærmere tet. Men det ser ut som Heidi har en tøff dag, sier ekspert Maiken Caspersen Falla.

Heidi Weng er nå nummer seks i sammendraget – 1 minutt og tre sekunder bak sammenlagtleder Jessie Diggins.

SEKS: Heidi Weng er nummer seks i sammendraget. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

– Jeg tror det blir spennende. Mye er mulig så det blir gøy med morgendagen. Jeg håper på sol og fint vær, med panserføre og ikke snø. Taktikken er å gjøre som man pleier, sier Weng til VG.

– Det var hardt og brutalt. Jeg synes det var utrolig tungt føre.

Landslagstrener Stig Rune Kveen tror Weng kan kjempe helt i toppen.

– Det blir veldig spennende å se. Alt kan skje og det er lett å få en smell i bakken der. Heidi elsker monsterbakken og hun har gått fort opp der mange ganger, så håpet lever absolutt og vi må motivere hun til å gi alt, sier han til VG.

Topp syv sammenlagt i Tour de Ski Vis mer ↓ 1. Jessie Diggins 2. Jonna Sundling +43 3. Frida Karlsson +44 4. Kerttu Niskanen +49 5. Linn Svahn +58 6. Heidi Weng +1:03 7. Victoria Carl +1:36 Øvrige norske: 15. Margrethe Bergane +3:07 17. Kristin Austgulen Fosnæs +4:13 25. Mathilde Myhrvold +8:49 Brutt: Astrid Øyre Slind, Anne Kjersti Kalvå og Kristine Stavås Skistad.

— Tror du hun kan vinne?

— Ja, jeg tror hun kan kjempe om seier og pallplass.

— Tror du hun selv tror hun kan vinne?

— Ja, det tror jeg. Jeg tror hun er lettet over at det ikke ble større avstander i dag og da er nok hun gira på å gå for det i morgen.

I tillegg brøt Astrid Øyre Slind Tour de Ski lørdag morgen ettersom hun slet med en sår hals. Slind var også en kandidat til pallen i sammendraget.

Margrethe Bergane ble nest beste norske på en 18.-plass. Hun er også Norges nest beste i sammendraget, litt over tre minutter bak Diggins.

– Jeg skal komme meg i mål, men hvor fort. Det vet jeg ikke, sier Diggins til Viaplay. Amerikaneren måtte få hjelp etter målgang.

HJELP: Sammenlagtleder Jessie Diggins (USA) etter målgang i Val di Fiemme. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Feltet var samlet lenge i de tøffe italienske løypene. Etter 8,5 kilometer gikk Karlsson knallhardt til da det var kamp om bonussekunder. Weng slet med å holde følge.

– Ser ut som det lugger litt i skiene, sa Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

Det var vanskelige løypeforhold preget av sludd.

– Her kan sammendraget ryke, fulgte kommentator Jørn Sundby opp.

Men det roet seg i tet og Weng fikk kontakt. Feltet var samlet helt frem til det var en massespurt på oppløpet i Val di Fiemme.

Tour de Ski avsluttes søndag med den berømte Monsterbakken. Der kan det potensielt skille mye.