Førsteplassen i Premier League var ledig etter at Manchester City og Liverpool delte poengene lørdag formiddag.

Og det så lenge ut til at City skulle beholde ligaledelsen, men Havertz ville det annerledes.

Kaptein Martin Ødegaard drev fremover i banen – slapp ballen til Bukayo Saka, som slo et feiende flott til Havertz. Han stanget ballen i mål og sørget for at det tok av fullstendig hos bortesupporterne. Den tyske målscoreren hadde vært på banen i kun åtte minutter.

London-klubben leder ligaen med ett poeng etter 1–0-seieren mot Brentford.

Han har ikke hatt en enkel start i Arsenal-drakten, og det satte han ord på selv etter kampslutt:

– Det har vært tøft for meg de siste månedene, men jeg prøvde å skyve egoet mitt til siden, fordi laget er det viktigste, sier matchvinneren til TNT Sport.

MATCHVINNER: Kai Havertz gestikulerer etter 1–0-målet. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Reuters / NTB

– Jeg er så takknemlig for Arsenal-supporterne. Det er alltid vanskelig når det kommer en ny spiller, og de (klubben) betaler mye penger for deg. Noen ganger kan de tenke at det løser seg fort, men jeg er takknemlig for at de har fortsatt å støtte meg, fortsetter tyskeren.

Kai Havertz ble hentet fra Chelsea i sommer for en sum på drøyt 900 millioner kroner.

Kampen var Martin Ødegaards første ligakamp siden 21. oktober mot Chelsea.

Han har slitt med skader og var ikke en del av det norske landslaget som møtte Færøyene og Skottland.

Grafikk: www.sofascore.com

Det var ikke krystallklart at det skulle ende i Arsenal-seier. De hadde banespillet, men Brentford skapte de største sjansene. To ganger måtte hjemmelaget se at deres målforsøk ble reddet på strek.

Arsenal hadde en nettkjenning like før pause, men en utrolig marginal offside sørget for at det var målløst frem til det 88. spilleminutt.