– Vi har vært veldig lite opptatt av KPI’er i Glimt. Det snakkes mye i Norsk Toppfotball og andre steder om hvor mye vi skal selge spillere for. Det som avgjør er at det produktet vi leverer har høyt nok nivå. Da vil KPI’ene komme av det, sier Kjetil Knutsen til VG.

Mandag venter sesongåpning mot Fredrikstad for den aller største gullfavoritten denne sesongen.

En av grunnene til det er Albert Grønbæk.

En av Eliteseriens aller beste spillere kunne forsvunnet i vinter. Amerikanske Orlando hadde et gigantbud på godt over hundre millioner kroner inne, men Glimt valgte å avslå.

Albert Grønbæk

I stedet undertegnet Grønbæk en ny, lukrativ kontrakt.

Det samme skjedde i fjor med Hugo Vetlesen. Nederlandske Feyenoord la inn et kjempebud på midtbanespilleren, men han ble og signerte ny kontrakt.

Hugo Vetlesen

Han ble solgt til Club Brugge den kommende sommeren.

Nå er også Patrick Berg i ferd med å bli værende. Han returnerte sommeren 2022 til Glimt etter et opphold i Frankrike. Han har selv vært åpen overfor VG om at det foregår forhandlinger, og etter det VG kjenner til tyder det meste på at en forlengelse går i orden.

Patrick Berg

– Vi føler at det vi kan tilby Albert i Glimt er bra opp mot det han vurderte å gå til. Dette handler om timing for klubb og spiller, og krever veldig mye dialog og en gjensidig respekt, sier Knutsen om de hektiske dagene.

Han roser Håvard Sakariassen, som er sportslig administrativ leder i Bodø-klubben, for dialogen med spillerne og deres agenter.

I tillegg er det ikke tvil om at Glimts økonomiske standing etter flere år med Europa-suksess gjør at de kan betale langt over andre norske klubber.

Første runde i Eliteserien Vis mer ↓ Søndag: Odd-Haugesund 18.00 Mandag: Fredrikstad-Bodø/Glimt 14.30 Lillestrøm-Kristiansund 17.00 Molde-Strømsgodset 17.00 Rosenborg-Sandefjord 17.00 Tromsø-Brann 17.00 Viking-Sarpsborg 08 19.00 Tirsdag: KFUM-HamKam 19.00

– Hva sier det om posisjonen til Glimt at dere kan forlenge med disse spillerne?

– Posisjonen til Glimt er ferskvare. Hvis du tror du sitter høyt på øverste hylle, så er du kjapt nede på et lavere nivå. Vi må være veldig ydmyke. Vi ønsker å tilby noe som er bra både i nasjonal og internasjonal målestokk. Samtidig er vi ydmyke på hvor vi er i hierarkiet og må kjempe 365 dager i året for det, sier Knutsen.

En som Glimt ikke klart å holde på leverte denne fredag:

Det er på spørsmål hvordan han tror at Glimts suksess påvirker norsk fotball, at Knutsen tenner litt til på KPI’er og snakket om å selge spillere.

– Hvis man presterer bedre og har lag som presterer i Europa, så generer det enorme inntekter til norsk fotball. Prat mindre om KPI og legg heller til rette for norsk fotball kan utvikle seg videre, sier Knutsen.

– For så fort en spiller presterer så snakkes det om hvor den skal videre?

– Dere (media) er jo helt ekstreme på det. Det er én god fotballkamp så er det videre. Hvorfor skal alle vekk med en gang? Vi må fremsnakke det vi har. Albert er et sånt eksempel. Det er veldig bra for norsk fotball og for Glimt at Albert Grønbæk fortsatt er her, sier Knutsen.