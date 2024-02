– Det er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse, og det at jeg går en av hovedkampene gjør det enda bedre, sier Torres til VG.

Han står med 19 kamper – 18 seirer og ett tap – så langt i proffkarrieren, og jubileumsfighten går i en arena som oser boksehistorie.

Det er i den litt mindre delen, The Theater, at Torres skal møte den ubeseirede amerikaneren Bruce Carrington (10 seirer, seks på knockout) i fjærvekt.

I lokalene er det plass til 4–5000 tilskuere, og blir det tilnærmet fullt kommer trykket til å merkes veldig godt oppe i ringen.

Stevnet vises direkte på VG+ Sport, og hovedkampen er O’Shaquie Foster mot Abraham Nova i kampen om WBC-tittelen i super fjærvekt.

Madison Square Garden Vis mer ↓ Arenaen er oppkalt etter James Madison, den fjerde presidenten (1809–1817) i USA

Den originale bygningen ble åpnet i 1879, og har vært igjennom en rekke endringer. Originalbygningen ble revet i 1925.

Den nåværende bygningen ble ferdigstilt tidlig i 1969, og ligger over Penn Station på Manhattan i New York.

Madison Square Garden er den eneste arenaen i NBA og NHL som ikke har sponsornavn.

Hovedarenaen rommer rundt 20.700 tilskuere til boksekamper og konserter, 19.800 til basketkamper og 18.000 til hockeykamper.

UBESEIRET: Motstander Bruce Carrington, her avbildet etter knokcoutseieren mot Luis Porozo i juni i fjor, skal opp mot Bernard Torres i helgen. Foto: Frank Franklin II / AP / NTB

Ifølge Boxrec er Carrington, fra Brooklyn i New York, rangert som nummer 45 i verden. Torres ligger på plassen bak, og vinneren av kampen natt til lørdag, norsk tid, vil ta ytterligere steg på listene.

Interessen for Torres internasjonalt er stigende, og nylig var det en artikkel om ham i anerkjente Ring Magazine.

– Bernard møter en lokal bokser med høye forventninger fra publikum. Vi er i boksernes mekka, og kommer fra Norge. Det er stort og historisk, sier trener Kjell Sørum til VG.

PÅ PLASS I NEW YORK: Bernard Angelo Torres avbildet foran Madison Square Garden før helgens boksekamp. Foto: Privat

For idrettsinteresserte er Madison Square Garden (MSG) noe spesielt. Ishockeygiganten New York Rangers, i mange år med Mats Zuccarello på laget, har sin hjemmebane der. Også NBA-laget New York Knicks har sin hjemmebane i arenaen som i løpet av et år i gjennomsnitt står for over 300 store arrangementer.

I tillegg har det vært en drøss med store konserter der, og opp igjennom historien har veldig mange av de store boksestjernene gått kamper på det som er et ikonisk sted i New York.

Bernard Angelo Culpa Torres Vis mer ↓ Yrke : Proffbokser

Født: 5. mai 1996 (27 år)

Høyde: 163 cm

Rekkevidde: 168 cm

Kampvekt: 57,2 kg (fjærvekt)

Bosted : Gran på Hadeland

Kallenavn : La Maquina (Maskin på spansk)

Amatørkarriere : Blant annet syv NM-gull på junior- og seniornivå. Én kongepokal.

Proffkarriere : Debut i 2017. 18 seirer og ett tap. Åtte seirer på knockout.

Slo Nasibu Ramadhani på poeng i Chateau Neuf 9. juni.

Møter nå Carrington i en kamp der titlene IBF internasjonal, WBO interkontinental og NABF står på spill. Titlene vil ha mye å si i forhold til ranking.

Dette er et knippe av de enorme boksekampene i MSG:

Sugar Ray Robinson mot Jake La Motta i oktober 1942

Joe Louis mot Rocky Marciano i oktober 1951

Muhammad Ali mot Joe Frazier i mars 1971

Roberto Duran mot Ken Buchanan i juni 1972

Ali mot Frazier II i januar 1974

Evander Holyfield mot Lennox Lewis i mars 1999

Anthony Joshua mot Andy Ruiz i juni 2019

Katie Taylor mot Amanda Serrano i april 2022

Vi må nesten 100 år tilbake for å finne perioden der det var relativt vanlig at norske boksere gikk kamper i Madison Square Garden. Det er også et viktig element at det på denne tiden ble arrangert langt flere stevner og kamper enn i moderne proffboksing.

Otto von Porat ble olympisk mester i tungvekt i Paris i 1924, og etter at han ble proff i 1926 gikk han flere kamper i MSG.

Det var definitivt ingen lykkearena for von Porat, som tapte fire av sine fem kamper i arenaen. Særlig den siste kampen – mot spanske Paulino Uzcudun i januar 1930 – var en dramatisk affære der nordmannen til slutt tapte på poeng.

PS! I den nåværende MSG-bygningen er det kun Roar Petajamaa med norsk pass som har bokset tidligere. Han vant på knockout mot Don MacKay 15. desember 1995.