Enere som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard satt Fotball-Norge på kartet, mens norske klubblag for alvor har begynt å hevde seg i Europa igjen.

Anført av Bodø/Glimt og Molde har det skjedd en eksplosjon på kort tid.

– Norge har passert Sverige nå.

Det sier Expressen-journalisten Noa Bachner til VG.

Noa Bachner Journalist i svenske Expressen.

I flere år har han sett nøyere på hvorfor Norge har distansert Sverige med gode resultater i Europa.

Han har advart svenskene om at de er i ferd med å bli satt i skyggen av Norge. Nå tas det grep.

– Det skjer store strategiske endringer i Sverige nå, blant annet med et klart og tydelig øye på hva som fungerer for norske klubber.

Torsdagens nøkkelkamper Vis mer ↓ Bodø/Glimt – Ajax 18.45 Den første kampen endte 2–2 i Amsterdam. Alt avgjøres i Bodø. Legia Warszawa – Molde 21.00 Molde vant 3–2 på hjemmebane og er videre dersom de unngår tap. Begge lag spiller om en mulig åttedelsfinale i Conference League. Veien videre trekkes fredag. Glimt-kampen går på V Sport 1, mens Molde sendes på TV3+. Begge kampene går også på Viaplay.

De gode resultatene åpner også nye dører.

– Det er en mulighet for andre lag i norsk fotball. Vi må bare heie på hverandre, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen dagen før returmøtet med Ajax.

GRUNN TIL Å SMILE: Fredrik Bjørkan og Kjetil Knutsen i munter passiar dagen før torsdagens Conference League-kamp mellom Bodø/Glimt og Ajax. Det første oppgjøret i Amsterdam endte 2–2. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Årsaken er at gode resultater gjør at Norge klatrer på UEFAs rangering over hvilke land som gjør det best på klubbnivå.

I skrivende stund er Norge nummer 15. Dersom de klarer å beholde den plassen ved sesongslutt, vil Norge få økt antall lag i Europa fra fire til fem.

– Dette er en betydelig oppgradering på kvoten vi har hatt de siste sesongene. For at vi skal klare å holde oss på 15. plass må vi holde nasjoner som Israel og Hellas bak oss, sier tallknuseren og analytikeren Johannes Kaste.

Johannes Kaste Mannen bak fotballnettstedet Fotcalc.com.

Kaste har laget Fotcalc.com for å gi folk oversikt over UEFAs rangeringer og premiepenger.

– Jeg er spesielt interessert i UEFAs koeffisient fordi den har store innvirkninger på norsk fotball, sier han til VG.

De siste sesongene har det vært en rivende utvikling. Så sent som i 2020/21-sesongen var Norge for eksempel bak Sverige.

Grafen viser utviklingen på UEFA-koeffisienten. Norge har nå klatret opp til en 15. plass, mens Sverige er på en 24. plass.

Suksessen i Europa gjør Molde og Bodø/Glimt stadig rikere. De mottar både premiepenger og økte inntekter fra salg av spillere.

Samtidig gjør suksessen at flere norske lag kan få sjansen i Europa.

– Det er en evig diskusjon blant supporterne om det er bra eller dårlig. Den debatten skal jeg ikke kaste meg inn i, men jeg synes det er bra når norske lag og spillere klarer å prestere i Europa, sier Patrick Berg til VG.

Patrick Berg Bodø/Glimts kaptein stilte på pressekonferansen før Ajax-kampen.

Leif Øverland i Norsk Toppfotball (NTF) mener at noe av æren skyldes valg som ble tatt i 2015:

– Dette har ikke kommet av seg selv. Det er grunn til å hylle klubbenes beslutning om å investere mer tid, penger og ressurser på å utvikle unge spillere.

Han peker på tre nøkkelfaktorer:

50 millioner kroner fra medieavtalen skulle settes av til utviklling av unge spillere, med spesielt fokus på å heve nivået på ungdomstrenere. Det bestemt at det skulle opprettes en nasjonal ungdomsserie og bygges ungdomsakademier. Reglene rundt låneavtaler ble endret, noe som gjorde det enklere for klubber å låne ut unge spillere for å gi dem mest mulig spilletid.

NORSKE STJERNER: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland har bidratt til å sette Norge på fotballkartet. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Øverland mener at det systematisk har blitt bedre arbeid fra bredde til topp i norsk fotball.

Pengene som strømmer inn til norsk fotball gjennom premiepenger og rekordsalg til utlandet. De går igjen til å utvikle og produsere nye talenter i norske byer og bygder, sier Øverland.

– All ære til Bodø/Glimt, Molde, Martin (Ødegaard) og Erling (Braut Haaland) som viser vei.

Leif Øverland Adm. direktør i Norsk Toppfotball.

Og det er ikke bare svenskene som nå ser til Norge, ifølge Øverland.

– Vi skal ikke slutte å reise ut for å lære. Men det er gøy å oppleve at folk og kollegaer i europeiske ligaer spør: «Hva har dere gjort?», sier han.

Overfor VG peker Noa Bachner på noen ting han mener skiller Norge og Sverige:

Det er flere heltidsansatte ungdomstrenere i Norge.

Norge har flere fotballbaner og oppvarmede haller.

Spesielt i nord sliter svenskene. Han viser til en statistikk fra det svenske fotballforbundet om at antall elitespillere fra nord er halvert siden starten av 2000-tallet.

Norge har et bedre system for talentutvikling.

Eliteserien solgte spillere for mer penger enn Allsvenskan forrige sesong. Det er en uvanlig trend, påpeker han.

– Så har det vel også begynt å snu litt i Sverige nå, sier Bachner.

SUKSESS: Kjetil Knutsen og Aasmund Bjørkan har lyktes i nord. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Men endringene kan ta tid. Sverige har ikke flere lag igjen i Europa. Häcken var det eneste svenske laget som deltok, og de tok null poeng i Europa League-gruppen til Molde.

Dersom Molde og Bodø/Glimt fortsetter å ha suksess i Conference League, kan Norge klatre ytterlige.

Hvis Norge kaprer 14. plassen på UEFA-rangeringen vil vinneren av Eliteserien 2024 gå direkte til Champions League-playoff i 2025/26-sesongen.

Det er den siste runden før gruppespillet, hvor Norge ikke har deltatt siden Rosenborg var der i 2007.

Dette skiller plassene Vis mer ↓ 13.-14. plass: To Champions League-plass (playoff og andre kvalikrunde)

Én Europa League-plass (tredje kvalikrunde)

To Conference League-plasser (begge i andre kvalikrunde) 15. plass: To Champions League-plasser (begge i andre kvalikrunde)

Én Europa League-plass (tredje kvalikrunde)

To Conference League-plasser (begge i andre kvalikrunde) 16.-22. plass: Én Champions League-plass (andre kvalikrunde)

Én Europa League-plass (første kvalikrunde)

To Conference League-plasser (begge i andre kvalikrunde) I tillegg vil gode resultater for de norske lagene gjøre at lagene kan bli seedet i trekninger. Dermed vil de øke sjansen til få enklere motstand og ta seg videre.

Onsdag slo israelske Maccabi Haifa ut belgiske Gent.

Dermed har også Israel to lag med i Conference League, og Norge må se seg over skulderen:

Patrick Berg håper å kunne bidra til å dra norsk fotball i riktig retning, men understreker:

– Vi sier ikke «ok, nå spiller vi fordi vi ønsker å samle inn poeng til Norge eller oss selv». Fokuset vårt er det samme: Presterer vi godt så vinner vi kamper og da følger det med at vi får poeng på UEFA-rankingen også.